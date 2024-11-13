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警逼供17小時 南加男子被冤弒父 老爸竟活著

洛杉磯訊
南加州芳塔那市（Fontana）一名男子在被警方審訊後承認弒父；然而調查結束後，他的父親卻被發現安然無恙地活著。（截圖自KCAL News電視台）
南加州芳塔那市（Fontana）一名男子在被警方審訊後承認弒父；然而調查結束後，他的父親卻被發現安然無恙地活著。（截圖自KCAL News電視台）

加州芳塔那市（Fontana）一名男子在被警方審問17小時後承認弒父；然而，調查結束後，他的父親卻被發現安然無恙地活著。據報導，審訊期間，該男子精神崩潰，曾試圖自殺。六年後，他獲得89萬8000美元的和解金。

據KTLA電視台報導，佩雷斯(Thomas Perez Jr.)被警方逼迫承認了一起從未發生過的謀殺案。2018年8月8日，佩雷斯致電芳塔那市警局，報告他的父親已經失蹤17個小時。調查結束時，佩雷斯承認殺害了他的父親，然後才得知他的父親被發現還活著，並且安然無恙。

據CNN、華盛頓郵報、洛時等媒體報導，警方的審問策略具有脅迫性，並一度導致佩雷斯在審訊室時試圖自殺。

11月7日，芳塔那市警察局局長多爾西（Mike Dorsey）簽署的聲明稱：「這是一起失蹤人員案件，警官和偵探們當時正在追蹤不斷出現的證據，這些證據表明可能存在謀殺行為，在和解協議中，審理此案的法官指出，一個理性的陪審員同意警方有足夠的證據懷疑有犯罪行為。」

聲明稱，案件始於佩雷斯的電話，稱他的父親前一晚帶著他的狗出門後便沒有回來。佩雷斯稱，狗回來時父親卻不見了，當時父親的錢包、手機和鑰匙仍在屋子裡。警方注意到房子一片混亂，尤其是父親的臥室，但兒子解釋說，他已經拿走了父親的床墊和一些衣服，並用漂白劑清潔了房子。警方對佩雷斯產生了懷疑，並要求他到警局接受問話，警局表示佩雷斯同意並自願抵達。

洛時報導稱，聯邦訴訟、法庭記錄和影片顯示，正是在這次採訪中，警方「指控佩雷斯謀殺了自己的父親，當佩雷斯否認這一指控時，警察試圖說服他相信自己已經忘記了犯罪行為。」洛時稱，警方的審訊長達17個小時。

警方聲明稱：「在這種情況下，使用不同的策略和技術，從涉嫌潛在犯罪活動的人那裡獲取信息是可以接受的，也是完全合法的。」「我們處理這種情況的方式完美嗎？從來沒有人是這樣的。」

多爾西說，大約在佩雷斯前往警察局接受詢問的同時，警方與一位鄰居交談，鄰居稱佩雷斯「精神不穩定」，並說他對父親沒有耐心。據稱，這位鄰居還告訴警察，父親失蹤的那天早上，有人不穩定地駕駛他的卡車，卡車的車斗裡似乎有東西，然後停在車庫裡，遠離停車位街道。

聲明稱，警方在向法官提交證據時使用了這些細節，並很快獲得搜查令。「在搜查過程中，我們在樓梯上、樓梯附近的地毯上、沙發上、車庫裡、浴缸裡以及樓上靠近父親臥室的浴室的地板上發現血跡。」在之後的調查過程中，警方表示，他們發現更多謀殺證據，並聽到佩雷斯的可疑言論，例如，多爾西說，佩雷斯要求警察開車帶他繞著高爾夫球場轉一圈，期間，當他們經過池塘附近時，佩雷斯問警察池塘有多深，並問「屍體會浮起來嗎？」

據CNN報導，在今年5月與芳塔那市與佩雷斯達成近90萬美元的和解協議後，他們聯繫了佩雷斯和他的父親，他們表示多年來繼續受到這一事件的影響。

加州 南加 華盛頓郵報

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