致遠杯南加圍棋賽圓滿落幕 洛加大學生奪冠

公開組冠軍由洛加大四年級生陶帥亨（中）奪得，頒獎嘉賓為圍棋協會橙縣分會長招繼德（左一）、世報副總編輯陳德安。 （記者劉子為／攝影）

2024年「致遠杯」南加 州圍棋公開賽（Eternal Cup Southern California Go Championship）10日在蒙特利公園市 成功舉辦。本屆賽事設六個組別，各組的前四名獲得頒獎，公開組冠軍由洛加大（UCLA）大四學生陶帥亨奪得，他以5勝1負的佳績脫穎而出。

公開組冠軍陶帥亨是本屆比賽最引人注目的選手之一，他今年23歲，來自UCLA，專攻數據科學與數學雙專業。他回憶，參賽機緣來自老師在高手群的賽事分享，報名後他便全心投入準備。比賽期間對手實力非凡，每一局都充滿挑戰與思考，尤其在三盤決賽中，每一步棋都需格外謹慎。陶帥亨透露，他從小便對圍棋產生興趣，至今已有20年棋齡。除在學校的圍棋俱樂部參加活動外，他經常參加其他地區比賽，積極磨練棋技，期望在未來的比賽中更上一層樓。

獲獎選手、主辦單位及嘉賓合影留念。（記者劉子為/攝影）

美國圍棋協會橙縣分會會長招繼德（Kevin Chao）是本屆比賽策劃指導之一。他表示，比賽自2010年創立以來，已成為南加圍棋愛好者一年一度的盛事。受疫情 影響，賽事中斷了四年，但今年復辦後，吸引來自南加及周邊地區的90位選手參賽，創歷屆新高。招繼德提到，疫情後棋友們的參與熱情尤為高漲，許多選手都積極投入，顯示大家對圍棋的熱愛。他希望今後能在世界日報支持下，每年持續辦賽，並鼓勵更多年輕人加入圍棋。

冠名贊助商Fuland Capital的執行長燕麗（Lily Yan）到場支持。燕麗表示，作為華裔企業家，她深感圍棋不僅是亞裔文化傳承的重要載體，還是一項磨練意志力和智力的運動，對青少年有深遠影響。