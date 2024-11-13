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爾灣破毒窩 長髮飄飄清純華女竟是毒販

記者王若然／爾灣市報導
警方逮捕31歲的華女楊雨竹（Yuzhu Yang，音譯）。（爾灣市警局）
警方逮捕31歲的華女楊雨竹（Yuzhu Yang，音譯）。（爾灣市警局）

南加爾灣市（City of Irvine）警局日前發現居民區有「毒窩」，並在其中繳獲包括4000粒搖頭丸等在內的毒品和現金，31歲華女楊雨竹（Yuzhu Yang，音譯）被逮捕。根據警方發布的照片，楊雨竹一頭飄逸黑長髮、身著白色長裙坐在警車內，從其外表看，很難讓人將其與毒販聯繫在一起。

根據爾灣市警局消息，一名巡邏警員接獲報案，該市Jamboree及Michelson大道附近一處民宅，可能有人販賣毒品。這名警員與特別調查科（Specialized Investigations Division）合作，進一步調查本案，並掌握可靠情報和信息。11月8日，警方將嫌疑人的車攔下，在其車內搜到大量毒品和現金。

當天晚上，特別調查科對嫌疑人的住所進行搜查，警員在此發現超過4000粒搖頭丸、兩磅K粉（ketamine）、半磅安非他命（methamphetamine，俗稱冰毒）及其他毒品。根據警方發出的照片，警方搜出的毒品五顏六色，堆滿一地。

楊雨竹被逮捕後，目前被關押在橙縣監獄。爾灣警局表示，「通過該案提醒民眾，爾灣警方會不遺餘力將毒品從社區中趕出」。

警方在嫌疑人家中搜出大量毒品和現金。（爾灣市警局）
警方在嫌疑人家中搜出大量毒品和現金。（爾灣市警局）

毒品 爾灣 華女

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