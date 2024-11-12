河濱燈光節裝飾色彩斑斕 Mission Inn酒店11/23點亮

河濱燈光節部分裝飾。（記者啟鉻／攝影）

南加州 內陸河濱市第32屆燈光節（Festival of Lights）將於11月23日（周六）舉行盛大點燈儀式。在燈光節舉辦地市中心的Mission Inn酒店，裝飾工作如火如荼地進行中。本報記者日前實地探訪，看到目前完成的裝飾主要集中在酒店入口處，以及內部的聖誕樹裝飾。

視頻來源：記者啟鉻

在Mission Inn酒店的入口處，已經排列了兩對玩偶士兵，每側各有一對。一座來自中國清朝「關聖帝君」巨鐘旁，還有待懸掛的裝飾彩燈。在酒店入門上方已經有裝飾聖誕樹、聖誕老人及禮物造型。進入酒店後，可以看到左側的大型聖誕樹，以及走廊兩側的多棵聖誕樹，聖誕樹上裝有閃亮燈飾，交相輝映非常具有觀賞性。前台接待工作人員表示，目前只完成了部分裝飾，還會有陸續新增其它裝飾。在點燈儀式前幾天，將會進一步調試，以達到最佳效果。

酒店外牆面對街道的一面，大多數天使、小精靈、玩偶士兵的布置還未完成。西側廣場上巨大聖誕樹已經完成，這棵由數百盞彩燈照亮的聖誕樹，在夜幕下非常顯眼。 河濱燈光節部分裝飾。（記者啟鉻／攝影）

據了解，河濱燈光節的裝飾彩燈有數百萬盞，色彩斑斕的燈光在燈光節期間將整個Mission Inn照亮。加上外牆上的小精靈、聖誕老人、胡桃鉗以及各種童話角色裝飾，讓人仿佛置身於童話世界。每年燈光節都會吸引數十萬人前來觀賞。當天在Mission Inn餐廳與家人就餐的西裔Cathy表示，雖然燈光節還未正式開始，但看到這些已經完成的部分裝飾，就已經開始感受到節慶氣氛了。

河濱燈光節的活動主要包括點燈儀式、街頭表演、聖誕市集及各項親子互動項目。點燈儀式於11月下旬開幕，屆時還有精彩的煙火表演。活動期間，市中心步行街設有現場音樂會、舞蹈表演、馬車巡遊、冰雕展示等豐富多彩的節目。現場還有各樣攤商及美食，提供熱巧克力、糖果、手工藝品等，還提供很多家庭參與項目，比如旋轉木馬、溜冰場等。燈光節從11月下旬持續到次年1月初。

在燈光節期間，會有不少華人 遊客的身影，他們在欣賞節日燈飾的同時，還可以在酒店建築東側廣場上，看到「華人先民紀念亭」，這是內陸華人團體，為紀念早年華人開拓內陸、發展當地柑橘經濟而修建的。