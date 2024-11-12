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善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

華人買iPhone收空盒 溝通無效

記者張宏╱洛杉磯報導
郵寄蘋果手機的箱子上貼的快遞單號有磨損和撕掉的痕跡。（讀者提供）
郵寄蘋果手機的箱子上貼的快遞單號有磨損和撕掉的痕跡。（讀者提供）

她每年10月的結婚紀念日都會想起蘋果帶給她的傷害為哪般？華人Eva Cheng本來作為結婚紀念日的禮物買了蘋果最新款手機，結果收到空盒，但快遞公司和蘋果皆不認，先後溝通數月無果，讓她一怒之下拒付帳單並停掉蘋果信用卡，導致她信用分數從700分直降到500分。

蒙市華人Eva Cheng去年10月是她和先生的七年結婚紀念日，為了慶祝這個特別的日子，她在蘋果網站預訂兩台當年最新款的蘋果15 Pro Max手機，每台都價值1500元以上，因此她還購買了Apple Care +的防盜竊和丟失服務 。蘋果告知她因為存貨有限，她會先後分兩次收到手機，10月初她收到第一台蘋果手機，之後幾天她收到第二台手機運輸單號，查詢狀態顯示很快就會到達。Eva不是第一次在蘋果網站購物，蘋果一般貨物快到時都會發短信或郵件提示，在收貨當天，她在差不多時間等在家門口，看到UPS快遞車到時，直接從快遞員手上拿到蘋果寄來的箱子。

Eva Cheng說，箱子看起來有點奇怪，雖然封條還在，但是箱子上貼的快遞單號有磨損和撕掉的痕跡，不過即使這樣快遞員也掃描到上面的二維碼顯示已收貨，她當時還覺得奇妙。回到家她打開箱子發現裡面是空的，沒有蘋果手機，連手機盒都沒有。她當下雖很吃驚，但相信蘋果是大公司，如果東西沒寄到，應該會補寄才對。於是她聯繫蘋果客服說明情況，客服表示會調查此事，並要求她把照片發給他們。同時她也向UPS報備此事，結果UPS表示沒有因為箱子損壞或破損導致運輸商品丟失，所以UPS不負責此事。

Eva只能等蘋果的回覆，但是蘋果客服表示，經過調查顯示手機已寄到。她告訴蘋果，如果真的收到手機，她為什麼還要申訴沒有收到手機？Eva前後找蘋果客服投訴至少三四次，但是對方都是一樣的回答。Eva說，她是用蘋果信用卡買的手機，因此她也聯繫了信用卡公司，結果對方不予理會。每次她和蘋果投訴此事，銀行就會把其支付手機的交易金額扣除，但蘋果顯示調查結束，帳單又會恢復，如此來回三四次，搞得她很煩躁。

Eva Cheng說，她從iPhone4就開始使用蘋果，可謂多年老客戶，如今遭到這樣的待遇讓她求助無門，她問過很多人該怎麼辦，要如何才能要回手機。有人建議她去找阿罕布拉的小額法庭，但對方表示只受理1200元以下的案件。也有人建議她花錢請律師，但她覺得更不划算。

憤怒之下，Eva Cheng停掉蘋果信用卡，並拒絕支付卡裡的2000多元消費帳單。她說，距離收到空盒子已過去一年，今年年初她還在和蘋果溝通手機的事情。她明明是受害者，花了1500多元，結果什麼也沒得到。但是申訴無門，讓她悲憤交加才停掉信用卡。結果因為此事，她的信用分數從700多直接降到了500多分。今年10月又是一年的結婚紀念日，買禮物時她依然會想起去年蘋果手機的糟心事，蘋果處理方式太讓她寒心，她打算以後再也不購買蘋果的產品。

華人Eva本來作為結婚紀念日的禮物買了蘋果最新款手機，結果收到空盒。（讀者提供）
華人Eva本來作為結婚紀念日的禮物買了蘋果最新款手機，結果收到空盒。（讀者提供）
郵寄蘋果手機的箱子上貼的快遞單號有磨損和撕掉的痕跡。（讀者提供）
郵寄蘋果手機的箱子上貼的快遞單號有磨損和撕掉的痕跡。（讀者提供）
箱子看起來有點奇怪，雖然封條還在。（讀者提供）
箱子看起來有點奇怪，雖然封條還在。（讀者提供）

信用卡 華人 阿罕布拉

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