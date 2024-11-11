星際爭霸戰服裝道具拍出360萬 遠超預期

《星際爭霸戰（Star Trek）》中詹姆斯·T·柯克船長失落已久的發射器，本周在好萊塢以91萬美元拍賣，創下《星際爭霸戰》道具拍賣世界紀錄。（朱利安拍賣行提供）

20世紀60年代起系列電視劇《星際爭霸戰》（Star Trek）及其改編電影的主要人物服裝和道具，9日公開拍賣 並獲得360萬美元收入。專家10日表示，這個數字遠遠超過他們的預期，部分道具價格創紀錄。

本次拍賣9日在好萊塢 Infinity Festival上的「Bid Long & Prosper」現場和網路上同時開拍，包含電影和電視《星際爭霸戰》中的原創道具、服裝和其他紀念品200多件，其中標誌性道具和代表角色的服裝創下歷史高價。

據朱利安拍賣行（Julien's Auctions）消息，本次拍賣亮點包括：原電視劇中詹姆斯·T·柯克船長失落已久的發射器，最後落錘價91萬美元（估價10萬美元），創下《星際爭霸戰》道具拍賣世界紀錄；柯克的通訊器以78萬美元（估價10萬美元）成交。

電影中船長的企業號航空母艦舵和導航控制台等道具，拍出26萬美元（估價5萬美元）；柯克燒焦的黃色絲絨外套與星際艦隊指揮、威廉夏特納在電視第一季中穿的系列褲子，共拍出45萬5000美元（估價6萬5000美元）；星際艦隊成員、女演員尼切爾·尼科爾斯飾演Nyota Uhura穿著的紅色絲絨復古女工程值勤制服，以11萬4300美元成交（估價3000美元，實拍高出38倍）；1986年電影中演員萊納德·尼莫伊在《星際爭霸戰 IV：回家之旅》中扮演「史波克」穿著的長袍和頭帶，拍出4萬5500美元（估價1萬美元）。

在拍賣前，朱利安拍賣行11月6日至9日在好萊塢杜比劇院舉辦了為時三天的慶祝「明星」遺產展示系列活動，包括電影和電視劇中的道具以及明星服裝展覽、演講會、1979年電影《星際爭霸戰》導演剪輯版放映活動等等。