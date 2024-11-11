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「學中文讓生活更精彩」 南加中文學術賽近600人參加

記者邵敏／亞凱迪亞報導
比賽內容豐富，孩子們參加著色比賽。（記者邵敏／攝影）
比賽內容豐富，孩子們參加著色比賽。（記者邵敏／攝影）

加州中文學校聯合會11月10日(周日)，在洛杉磯縣亞凱迪亞高中（Arcadia High School）舉辦秋季中文學術比賽。當天共590人參賽，是近年來參加人數最多的一次，本次賽事主題是「學中文，讓生活更精彩」。

秋季中文學術比賽，當天共有33所學校、590人參賽。（记者邵敏／摄影）
秋季中文學術比賽，當天共有33所學校、590人參賽。（记者邵敏／摄影）
賽事包含硬筆寫字、毛筆書法、看圖作文、中文海報、以及幼兒著色。（記者邵敏／攝影）
賽事包含硬筆寫字、毛筆書法、看圖作文、中文海報、以及幼兒著色。（記者邵敏／攝影）

比賽從上午9時開始，持續到中午12時30分，現場氣氛十分熱烈；賽事項目包含硬筆寫字、毛筆書法、看圖作文、中文海報、以及幼兒著色等，參賽學生年齡從5歲幼童至高中生，共有33所學校參加。

中文比賽評審團隊。（記者邵敏／攝影）
中文比賽評審團隊。（記者邵敏／攝影）
阿罕布拉諾思拉普小學（Northrup School）59名學生參賽。（記者邵敏...
阿罕布拉諾思拉普小學（Northrup School）59名學生參賽。（記者邵敏／攝影）

此次參賽學校除傳統僑校外，還有多所設有沉浸式中文課程的公立小學參與。其中阿罕布拉諾思拉普小學（Northrup School），當天在校長、多名老師帶領下，共有59名學生來到現場。蔡老師表示，該校越來越多的學生積極參賽，並在賽前刻苦學習、努力準備，她同時介紹諾思拉普小學推行的沈浸式中文課程，「我們學校從TK一直到八年級，有一套完整的中文教學課程，平時教學內容中英文課程各占一半。」

南加中文學校聯合會秋季中文比賽主辦方合影。（記者邵敏／攝影）
南加中文學校聯合會秋季中文比賽主辦方合影。（記者邵敏／攝影）

學生家長Joanna 吳帶著女兒第一次參加寫字比賽，她表示，女兒從3歲開始學中文至今，中文比賽很好玩，也激勵孩子學習文的興趣，賽前一個月女兒每天都在練字。「我認為學中文很重要，以後孩子長大了，自己去中國、台灣等地旅遊，認識中文很有幫助。」

南加州聯合會為舉辦這場秋季學術比賽，從報名、分組、租借考場、安排比賽教室，動員近80位志工，包含評審、監考老師，工作人員，還有聯合會的眾多義工，多日來大家為賽事辛勤準備。

洛僑中心副主任方瓊逸當天來到現場支持賽事，她感謝籌備比賽活動的老師和工作人員，「南加州各校老師們平日在課堂上的教導、以及學生們認真的學習，可以在這次比賽中展現精彩的成果；同時通過比賽，加深瞭解華語文化，持續一起加入學習華語的行列。」

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