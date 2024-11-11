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全美黃氏宗親會懇親大會 洛杉磯華埠登場

記者沈瑋／洛杉磯報導
中華會館僑團向黃氏宗親致敬。（記者沈瑋／攝影）
中華會館僑團向黃氏宗親致敬。（記者沈瑋／攝影）

全美黃氏宗親會第28屆懇親大會於9、10日在洛杉磯華埠羅省黃氏宗親會會所舉行，來自波士頓、緬城、西雅圖、芝加哥、鳳凰城等多地的分會代表齊聚一堂，參加為期兩日的大會。

全美黃氏宗親會第28屆懇親大會在洛杉磯華埠舉行。（由羅省黃氏宗親會提供）
全美黃氏宗親會第28屆懇親大會在洛杉磯華埠舉行。（由羅省黃氏宗親會提供）

與會宗親9日早晨在伍胥山公所舉行祭祖儀式，主祭者包括羅省黃氏宗親會主席黃祖勝、副主席黃鉅華，全美黃氏宗親總會主席黃若愚、副主席黃華棟、美東總長黃耀明、美西總長黃榮達，以及多位元老和顧問。隨後，在會所禮堂舉行隆重開幕儀式，表達傳承黃氏先祖遺訓的決心。

全美黃氏宗親會第28屆懇親大會在洛杉磯華埠舉行。（記者沈瑋／攝影）
全美黃氏宗親會第28屆懇親大會在洛杉磯華埠舉行。（記者沈瑋／攝影）

羅省黃氏宗親會的前身為黃江夏雲山公所，已有超過150年歷史。當年黃氏先祖遠渡重洋參與太平洋鐵路建設，憑藉互助與團結精神在異鄉扎根。今日，羅省黃氏宗親會發展為擁有廣漢別墅、投資基金會、婦女部、合唱團、瑞獅團和青年團等組織的大家庭。為適應時代需求，宗親會於2023年起開放女性入會，提倡男女平權。

黃祖勝致辭感謝中華會館僑團。（記者沈瑋／攝影）
黃祖勝致辭感謝中華會館僑團。（記者沈瑋／攝影）

懇親會期間，羅省中華會館僑團在華埠設宴款待，中華會館主席李金生、副主席司徒展環、泛美中華會館聯誼會執行長張自豪等人熱情歡迎遠道而來的黃氏宗親，讚揚宗親會為華人社區團結與文化傳承所做的貢獻。宗親會合唱團現場獻唱，展現出濃厚的宗族情誼與凝聚力。

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