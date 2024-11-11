華裔作曲家黃煐媖作品登卡內基 展現音樂影響力

華裔作曲家黃煐媖將攜原創作品登卡內基威爾演奏廳，展現創作實力。（黃煐媖提供）

洛杉磯華裔 知名作曲家黃煐媖的兩部原創作品，將於2025年2月17日亮相紐約卡內基威爾演奏廳的Progressive Musicians Gala盛會。屆時，她將親自演奏鋼琴作品「絲路─主題與變奏曲」，並與鋼琴家任子婷、大提琴家嚴淩共同演出三重奏「心路歷程」。這兩部作品在Progressive Musicians Gala總決賽中脫穎而出，為她的音樂生涯再添輝煌成就。

黃煐媖於今年10月7日發行了專輯「東西方的音樂之旅」（A Musical Journey from East to West*），此次的入選無疑成為她音樂創作的重要里程碑。她表示，能夠在這個充滿機會的國度實現自己的「美國夢」備感榮幸，並特別感謝導師、同事、朋友、學生及家人多年來的支持與陪伴。同時，她也感謝Price & Laureate Gala的評審對其作品的高度肯定，使「絲路」與「心路歷程」在激烈競爭中獲得演出機會。

作為一位資深音樂教育家，黃煐媖的學生們也屢創佳績。15歲的任子婷於9日在美國藝術節（American Fine Arts Festival）的得獎者音樂會中登台演出；而16歲的鋼琴才子吳伊森則將於12月21日在紐約演奏舒伯特的「即興曲降B大調」。黃煐媖的「絲路─主題與變奏曲」與「心路歷程三重奏」成功入選卡內基演出，不僅彰顯其深厚的創作實力，也凸顯華裔音樂家在國際樂壇上的卓越影響力。