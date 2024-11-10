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加州職缺不靠海城市增加最多 士德頓增幅4.3%全美第一

編譯胡立宗／綜合報導
聖荷昆縣士德頓市職缺年增幅度全美第一。（美聯社）
聖荷昆縣士德頓市職缺年增幅度全美第一。（美聯社）

聯邦勞工統計局公布2023年9月至2024年9月的就業數據，在全美100大就業市場中，加州有10個都會區上榜，其中增幅名列前茅的都不靠海，第一是聖荷昆縣士德頓（Stockton），年增4.3%、幅度全美第一。

加州的增幅低於全美平均。加州年增1.42%，新增25萬2500個職缺；美國年增1.49%，新增230萬個職缺。

南加新聞集團指出，士德頓的就業規模並不大，在增加了1萬1800個職缺後，也才28萬9600人。職缺增加數在100大裡排36名，規模排第95。

相對地全美最大、1023萬個職缺的大紐約地區，年增14萬9600職缺，成長1.5%、排名第50。

加州其他城市的增幅，排名如下：

・佛瑞斯諾都會區：年增2.2%、全國第14，增加8700個缺、全美第42，規模39萬6800萬個、全美第69；

・沙加緬度都會區：年增2%、全美第29，增加2萬1400個缺、全美第18，規模110萬個、全美第35；

・內陸帝國：年增1.98%、全美第30，增加3萬3200個缺、全美第10，規模171萬個、全美第16；

・范杜拉縣：年增1.7%、全美第42，增加5300個缺、全美第64，規模31萬8600個、全美第81；

50名之後是：

・洛杉磯與橙縣：年增1.3%、全美第60，增加8萬1800個缺，全美第3，規模628萬個、全美第2；

・貝克斯菲（Bakersfield）：年增1.2%、全美第64，增加3500個缺、全美第80，規模29萬3400個、全美第93；

・聖地牙哥縣：年增1%、全美第68，增加1萬5600個缺、全美第28，規模156萬個 、全美第18；

舊金山：年增0.6%、全美第79，增加1萬5100個缺、全美第32，規模247萬個、全美第11；

・聖荷西：年增0.3%、全美第88，增加3600個缺、全美第79，規模116萬個、全美第32。

加州 就業 舊金山

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