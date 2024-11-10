致遠杯圍棋賽開幕 近百棋手對弈

南加州圍棋公開賽在世界日報大會議廳舉行。（記者沈瑋╱攝影）

2024「致遠杯」南加州 圍棋公開賽（Eternal Cup Southern California Go Championship）9日在蒙特利公園市世界日報大樓開幕，為期兩日的比賽將進行六輪對決，吸引全美各地多族裔近百名選手參加。本屆賽事規模創歷史新高，總獎金6000美元，是除了全美圍棋公開賽之外，北美地區獎金最高、參賽人數最多的圍棋比賽之一。

南加 州圍棋公開賽2010年創立以來，已成為北美圍棋界的重要年度盛事。今年由美國圍棋協會橙縣分會會長招繼德（Kevin Chao）與美國圍棋協會全國代表理事周軼先（Michael Zhou）策劃指導。周軼先表示，隨著賽事影響力提升，參賽者段位和實力逐年增強，年齡層涵蓋5歲至84歲，呈現出跨年齡層、跨文化的參與熱情，不少選手專程從外州趕來參賽。賽前，招繼德向選手詳細講解比賽規則，並現場分組，讓賽事流程更為順暢。

爾灣市榮譽市民、南海岸中華文化協會前理事長陳景星（Mike Chen）特地出席助陣，他與招繼德自大學時期即為室友，結下深厚友誼。他回憶在南加州中文學校推廣圍棋的往事，期望透過這項比賽進一步弘揚圍棋文化，讓更多人參與並傳承這項智慧運動。

冠名贊助商Fuland Capital執行長燕麗（Lily Yan）在致詞中表示，圍棋不僅象徵「人類智慧的理性之光」，也是亞洲文化的重要載體，有助於東方哲學在美國扎根。她希望未來吸引更多非亞裔群體參與，讓圍棋成為真正意義上的國際化運動，並祝願選手們在賽場上取得佳績。