傳統棋藝普及 AI助攻

周軼先在公開賽上致辭。（記者沈瑋╱攝影）

2024「致遠杯」南加州 圍棋公開賽9日在蒙市世界日報大樓開幕，美國圍棋協會全國理事代表周軼先（Michael Zhou）分享了他對圍棋與人工智慧（AI ）的見解，強調這項古老智力項目的當代意義和教育價值。

周軼先表示，圍棋作為中華民族的文化瑰寶，具有深厚的歷史積澱。他指出，圍棋棋子的特點是沒有大小差別，只有兩種顏色，這與其他棋類遊戲中王、將等角色的設定截然不同，更符合現代美國平等教育理念。

周軼先強調圍棋的數理邏輯思維性質，無論是對小朋友還是成人均有益。他特別提到，今年的諾貝爾 化學獎頒給了AI專家Demis Hassabis及其他兩位學者，Hassabis主導開發的AlphaFold可追溯至圍棋AI AlphaGo的研究。他指出，這說明圍棋作為流傳數千年的古老項目，已成為前沿科技的實驗場。

關於AI圍棋手的出現是否影響人類棋手的競爭意義，他分享了圍棋界的共識：「一開始很多職業棋手確實感到焦慮，但其實不必擔心。就像發明計算器後，小學生依然需要學習基本算術一樣，AI只是輔助工具，讓我們對圍棋的內在邏輯和價值判斷有了更深入的認識。」他強調，AI的進步反而促進了圍棋的普及與水平提升。

他舉例，過去資源有限的地區難以培養出高段棋手，但如今透過AI自學，年輕棋手可迅速提升。他最近與北美圍棋冠軍Alan Huang下棋交流，得知他利用AlphaGo等AI技術自學，現已達到七段水平。