12歲華人女孩熱愛中國傳統戲劇 拜師京劇藝術家張明

著名京劇表演藝術家張明（右）舉辦拜師典禮，正式收下年僅12歲的華人女孩司徒凱拉（中）為徒。（張明提供）

華人 女孩熱愛中國傳統戲劇拜師學藝。著名京劇 表演藝術家張明日前舉辦拜師典禮，正式收下年僅12歲的華人女孩司徒凱拉為徒，海外傳承京劇藝術。

張明畢業於中國戲曲學院，師承四大名旦之一尚小雲的長子尚長春教授。他來美創辦青少年京劇藝術團，在海外弘揚國粹藝術幾十年。他說，司徒凱拉對京劇有著極高的熱情和天賦，尤其在表演方面展現出色的悟性和理解力。此次收她為徒，不僅希望司徒凱拉能夠在藝術上有所精進，更期待她在海外弘揚中華傳統藝術，把京劇帶給更多的西方觀眾。舉辦拜師典禮不僅象徵著京劇技藝的薪火相傳，也體現京劇界對傳承與發展的高度重視，同時為海外京劇國粹藝術注入新的生機。

司徒凱拉遵循京劇傳統拜師禮儀，向張明宣讀拜師帖，敬茶，行三叩九拜之禮，表達了對師父的敬意與追隨之心。司徒凱拉表示，她會嚴格要求自己，虛心學習老師的技藝與品格，秉持嚴謹的學習態度，刻苦鑽研京劇技藝，精益求精，將京劇藝術傳承與創新並行，為這門藝術增添新的光彩。

現場由原央視主持人劉瑋和趙保樂主持，張明另外兩名學生，三歲就開始學習尚派藝術的12歲女孩高語蔚和15歲陳雪婷現場演唱經典傳統名劇「貴妃醉酒」和「穆桂英掛帥」唱腔片段，獲得現場一片掌聲。