聖塔安那市長首度參訪橙僑中心 深化美台交流

聖塔安那市長Valerie Amezcua（前排中）首次造訪橙僑中心。（橙僑中心）

聖塔安那(Santa Ana)市長阿梅斯夸(Valerie Amezcua)11月初首度參訪橙縣 華僑文教服務中心，受到中心主任蕭蓓如熱情接待。市長讚揚耕耘聖塔安那近20年的橙僑中心寫下僑務新篇章，並將此行合照上傳市長臉書封面，作為交流台美人社區的見證。

當天，亞美老人服務中心主席吳俊毅及執行長王頌茹陪同接待，並凝聚三方攜手促進台美雙邊及文化交流，聖塔安那市與台灣適合城市締結為姊妹市的合作共識。

聖塔安那市長Valerie Amezcua(左二)拜會橙僑中心，由主任蕭蓓如(右二)、亞美老人服務中心主席吳俊毅(右一)及執行長王頌茹(左一)接待。（橙僑中心）

橙縣縣政府所在地聖塔安那市，近年先後舉辦農曆新年、中秋 節等大型活動，肯定亞太裔居民的貢獻，致力提倡多元文化交流。市長表示，今年年初聖塔安那市的農曆新年活動，由來自台灣新竹縣的泰雅學堂青少年合唱團開場，他們的演出生動活潑，令人印象深刻，希望今後再度邀請台灣來的團體進行文化交流。

阿梅斯夸並強調，身為市長要為全體市民服務，特別是受到忽視的年長者，聖塔安那市的銀髮族公寓中有不少亞太裔居民，她希望能推動新的年長居民日間照護中心，讓老年居民在身體及心靈健康都能得到完善的照顧。當日應邀出席者還包括聖塔安那市台裔市民代表沈德芬、楊芳鈺、Shu Ling Liu、橙縣選務處華裔 社區專員Kristy Chen、市長助理Claudia Perez等人。