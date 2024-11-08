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世報銀髮樂齡展 11/16哈岡登場

哈仙達岡訊
10月在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦的「銀髮樂齡生活展」座無虛席。（記者沈瑋╱攝影）
10月在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦的「銀髮樂齡生活展」座無虛席。（記者沈瑋╱攝影）

為回饋南加州華人社區，提升銀髮族的健康生活質量，洛杉磯世界日報將於11月16日上午10時至下午3時30分在哈仙達岡社區中心舉辦「2024銀髮樂齡生活展」，活動聚焦健康保險、營養健康及晚年生活規畫，邀請多位專家提供專業諮詢及講座，涵蓋醫療、保險、理財和福地等多元主題。自2020年首辦以來，銀髮樂齡生活展廣受好評，今年特別增設哈仙達岡場次，方便更多民眾參與。

本次活動邀請了Covered California、USC Arcadia Hospital、聯合健保、SCAN Health、安森藍十字、福全健保、Forest Lawn福樂紀念公園，以及玫瑰岡紀念公園等機構的專家，帶來九場專題講座，全面解析健保政策，尤其聚焦2025年即將生效的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）對俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險（Medicare）帶來的重大變化，特別是藥物給付的新政策，協助耆老提前應對新制度的影響。

活動的另一亮點是南加大亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）提供的免費營養諮詢服務，專家將針對民眾的日常飲食和營養問題提供建議，特別為血糖問題者量身定製飲食建議，幫助民眾透過調整飲食以維持健康。活動現場有中文翻譯，確保所有民眾都能理解並獲取所需資訊。

此外，活動還送出350份精美伴手禮袋（上午10時開始發放，先到先得，送完為止），並在講座間隙安排豐富好禮抽獎，包括太子牌靈芝膠囊、花旗參茶組、德成行的參福禮遇組、九陽多功能豆漿機及電子鍋等精美禮品，總價值超過千元，讓參與者在學習健康知識的同時，也能滿載而歸。

活動免費入場，免費停車，地點位於哈仙達岡社區中心（1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745）。如需更多資訊，請致電323-268-4982分機600。

民眾在「銀髮樂齡生活展」上排隊wen xun健保建議（記者沈瑋╱攝影）
民眾在「銀髮樂齡生活展」上排隊wen xun健保建議（記者沈瑋╱攝影）

聯邦醫療保險 健保 哈仙達岡

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