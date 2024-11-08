遊民庇護所收購案 爾灣緊急叫停

爾灣市議會於11月5日的會議上緊急叫停遊民庇護所收購案。（爾灣市議會視頻截圖）

在收到眾多居民的反對信後，爾灣 市議會5日舉辦特別會議，緊急叫停了2000萬美元購買該市Armstrong大街的兩棟樓，做為遊民 及高風險人士的臨時庇護 所的收購案。終止交易後，爾灣市支付給賣方的100萬美元訂金將無法收回。

在10月22日的爾灣市議會上，以四比一通過了收購位於Armstrong大街的17572以及17622號的相鄰兩棟大樓作為高風險人士和遊民的臨時庇護所，也是該市的第一個遊民庇護所收購案。不過該收購案此前並未經過任何城市委員會的商議也並未廣泛告知公眾，根據該市市政經理Oliver Chi，為了低價收購這兩棟樓，做決定的時間不多。

在11月5日的議會上，Oliver Chi表示，在10月22日前，他至少三次在閉門會議上向市議員們提及該收購案。他表示，收購這兩棟建築後，也可以做其他用途如健身房或圖書館。

爾灣市市議員凱羅（Mike Carroll）對收購案投了唯一的反對票，他當時表示，「你不應該在未全面展示給公眾前就同意了這項2000萬美元的購置案。」在11月5日的特別會議上，在會議不到10分鐘時，他就率先開口叫停該收購案。

市長康（Farrah N. Khan）認為，該案沒有經過公眾討論，缺乏透明，她指示市府人員進一步討論後再做決定，並嘗試與大樓賣方商議是否可以減少訂金的支付。她不贊成市政經理提出的將大樓改作其他用途，她說，用於解決遊民問題的資金不應隨便就花在其他用途上。

當晚有35名爾灣市民前往市議會發表意見，有18人通過線上會議發表意見，大多數反對該遊民庇護所收購案。這項購置案的最後期限是11月5日12時30分，由於民眾爭議較大，市長康於當天上午11時召開緊急會議，最終市議會以三比二叫停了這項收購案。副市長Larry Agran和市議員Kathleen Treseder堅持投了贊成票。