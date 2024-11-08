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搶在1月底前申請 Sam's Club會員年費25元

編譯胡立宗／綜合報導
Sam's Club會員資格感恩節大優惠。（Sam's Club網頁）
Sam's Club會員資格感恩節大優惠。（Sam's Club網頁）

感恩節假期前，零售賣店山姆俱樂部（Sam's Club）宣布優惠措施，普卡會員費五折、年費25元，Plus卡也減了40元、只要70元。不過申辦優惠期間從11月28日起，只到2025年的1月31日就截止。

為了增加感恩節與翌日黑色星期五的銷售量，Sam's Club趕在月初宣布會員卡新措施，兩種會員卡的年費都大降。如果沒有其他優惠，一年期滿後將以原費率自動續期。

普卡Club Membership優惠價25元，是原價50元的一半。升級版Plus Membership折價40元，只要70元，還有多項實體店與線上購物的優惠。

Club卡的優惠包括，新推出的免下車提貨，加油優惠價，與滿額獎、Scan & Go購物等。

Plus卡除了指定商品可以得到購物金額2%的現金回饋，還有特定商品滿50元的同日或次日免費配送，線上購買指定商品滿50元也有免費配送。早鳥選購、輪胎更換、處方藥等也有優惠，當然也包括免下車提貨等服務。

Sam's Club自2024年開始推出會員的快速宅配服務，每單超過12元就能使用，當日達則要加收8元。Plus會員8元的訂單就能享有快速宅配，超過50元則是免費宅配。

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