黑色星期五 好市多5優惠 觸控螢幕筆記型電腦減300美元

節日將近，好市多推出多款優惠。圖為JBL Live 675NC無線耳罩式降噪耳機。（好市多官網）

The Motley Fool報導，好市多 （Costco） 近日提前促銷黑色星期五（Black Friday）購物，立即推出各式特惠商品，包括一款觸控螢幕筆記型電腦， 原價立減300美元。

一、HP Envy 15.6吋1080p二合一觸控螢幕筆記型電腦（Touchscreen Laptop），折價300美元。想購買筆記型電腦的民眾，不妨在接下來一周造訪好市多，他們多款筆電都有折扣，其中這款平時售價1199.99美元，折扣後僅需899.99美元。網路與實體店價格相同。

然建議購買前比較其他零售商 價格，HP官網該款商品起售價為999.99美元，比好市多原價稍低。其他零售商也不排除降價競爭。不過，在好市多購買電子產品，可獲得第二年免費保固與免費技術支援，再加上該店電子產品享90天退貨政策，這是頗具吸引力的優勢之一。若為好市多黑鑽卡會員（Executive），還可賺取2%現金回饋，若再加上合適的信用卡，還有額外更多現金回饋。

二、JBL Live 675NC無線耳罩式降噪耳機 （Wireless On-Ear Noise-Canceling Headphones）減價30美元。降噪耳機是送給在吵雜環境工作或家中環境較吵者絕佳禮物。目前該款耳機在好市多售價69.99美元，較平時價格降30美元，實體與網上都能買到。該耳機有長達65小時的電池續航力，且附儲存袋。

三、Sanders海鹽焦糖（Sanders Sea Salt Caramels）減價3.8美元。這款焦糖是節慶受歡迎的禮物之一，目前在實體店購買一罐減價3.8美元，最終價格可能根據當地實體店有所不同。若於網上購買兩罐裝可減八美元，最終價格為28.99美元，相當於每罐14.5美元，實體店面單罐裝價格可能更低，可至當地查看庫存情況。

四、Nutribullet Ultra Deluxe單人份攪拌機（Single-serve Blender）減價30美元。這款攪拌機設計簡約，對儲存空間有限者來說相當適合，目前實體店和網上價格扣除30美元折扣後，為89.99美元。

五、宏碁 （Acer） Nitro 34吋UWQHD曲面遊戲顯示器（Curved Gaming Monitor）降價70美元。對熱衷遊戲的玩家，現正是升級顯示器好時機。這款宏碁顯示器有出色的畫質和色彩，遊戲體驗可更為逼真。通常網路售價為299.99美元，降價後為229.99美元，也可至當地實體店尋找更低價格。除上述商品外，網上與實體店還有更多優惠商品。