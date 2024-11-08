七大獅子會聯合舉辦和平海報賽 展現青少年和平願景
洛杉磯鑽石獅子會攜手六大地區獅子會日前在亞凱迪亞社區中心舉辦「和平無止境」(Peace Without Limits)國際和平海報繪製大賽。活動吸引眾多青少年和家長參與，通過藝術創作，傳達對世界和平的期盼。
參賽學生的作品水準普遍很高，充分展現對和平主題的深刻理解。頒獎典禮在溫馨熱烈的氣氛中結束，獲獎者的作品將在社區繼續展出，持續傳遞和平理念。鑽石獅子會表示，未來將繼續舉辦類似活動，鼓勵更多青少年通過藝術創作，為社區注入正能量。有興趣了解更多活動詳情的民眾，可聯繫和平海報主席李徐（626-340-8739）或會長Angel Peil（626-203-6511）。
鑽石獅子會會長Angel Peil表示，本次活動是七個分會首次聯合舉辦和平海報競賽。和平海報主席李徐（果果）全程統籌活動，副主席Daniel Hu、藝術指導Angie Wang和Esther Hu等提供專業支持，共同確保活動順利進行。
活動當天，來自區內的多位來賓到場指導，包括總監Kaiser、二副總監Jany、前總監PCC Roger等。專業評審團隊由Steven、Zuwei和Emma組成，並以專業、公正的態度評選出得獎作品。
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