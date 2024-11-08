七大獅子會聯合舉辦和平海報賽 展現青少年和平願景

在「和平無止境」國際和平海報競賽中，參賽作品被精心展示。（主辦單位提供）

洛杉磯 鑽石獅子會攜手六大地區獅子會日前在亞凱迪亞 社區中心舉辦「和平無止境」(Peace Without Limits)國際和平海報繪製大賽。活動吸引眾多青少年和家長參與，通過藝術創作，傳達對世界和平的期盼。

在頒獎儀式上，主辦單位為此次「和平無止境」國際和平海報競賽的獲獎小朋友頒發表揚狀。（主辦單位提供）

參賽學生的作品水準普遍很高，充分展現對和平主題的深刻理解。頒獎典禮在溫馨熱烈的氣氛中結束，獲獎者的作品將在社區繼續展出，持續傳遞和平理念。鑽石獅子會表示，未來將繼續舉辦類似活動，鼓勵更多青少年通過藝術創作，為社區注入正能量。有興趣了解更多活動詳情的民眾，可聯繫和平海報主席李徐（626-340-8739）或會長Angel Peil（626-203-6511）。

與會者合照。（主辦單位提供）

鑽石獅子會會長Angel Peil表示，本次活動是七個分會首次聯合舉辦和平海報競賽。和平海報主席李徐（果果）全程統籌活動，副主席Daniel Hu、藝術指導Angie Wang和Esther Hu等提供專業支持，共同確保活動順利進行。

活動當天，來自區內的多位來賓到場指導，包括總監Kaiser、二副總監Jany、前總監PCC Roger等。專業評審團隊由Steven、Zuwei和Emma組成，並以專業、公正的態度評選出得獎作品。