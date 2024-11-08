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洛僑中心舉辦客家酸柑茶文化講座 傳承獨特工藝

記者張庭瑜／洛杉磯報導
僑務委員江瑞瀛詳解這項需耗時三個月製作、展現客家智慧的傳統茶飲工藝，讓海外僑胞深入認識客家文化。（記者張庭瑜／攝影）
僑務委員江瑞瀛詳解這項需耗時三個月製作、展現客家智慧的傳統茶飲工藝，讓海外僑胞深入認識客家文化。（記者張庭瑜／攝影）

為推廣客家傳統文化並促進華人社區的文化認同與交流，洛杉磯華僑文教服務中心11月7日在華埠圖書室舉行第20場文化講座，題為「品味客家─酸柑茶的故事與文化」，特邀客家出身的僑務委員江瑞瀛擔任講師，洛僑文教中心主任陳敏永主持，吸引多位華埠傳統僑社代表參與，共同領略這一傳統茶飲背後的深厚文化內涵。

講座中，江瑞瀛委員將不僅分享酸柑茶的歷史起源與製作工藝，還示範酸柑茶的正確沖泡方式。由於酸柑茶屬於經長時間陳放的緊壓茶，在沖泡前需要先將茶體敲碎，再用95至100度的熱水沖泡數分鐘，待茶湯呈現琥珀色後即可飲用。為增添風味，亦可加入適量冰糖、枸杞或桂圓，營造不同層次的口感。

陳敏永在講座中主持活動，引領來賓一同深入了解客家酸柑茶的文化背景與製作工藝。（記...
陳敏永在講座中主持活動，引領來賓一同深入了解客家酸柑茶的文化背景與製作工藝。（記者張庭瑜／攝影）

此外，江瑞瀛也介紹了酸柑茶的多元化製作方式。例如，除酸柑外，檸檬或柚子等外皮堅韌的水果亦可用於製作此類緊壓茶，以延續其藥效與文化價值。據了解，酸柑茶目前在台灣客家地區如桃園、新竹、苗栗及屏東等地仍廣泛流行，成為當地居民生活中的一部分。

酸柑茶作為一項客家人世代相傳的民俗茶飲，起源於廣東梅縣一帶，該地區以茶葉和柑橘產地聞名。酸柑茶的製作材料為當地特有的「酸柑」，因果肉極酸不適合食用，早期客家人在缺乏醫藥資源的情況下，靈活運用酸柑與茶葉，製成具有降火功效的酸柑茶，成為一道家用偏方，展現了客家人勤儉惜物的生活智慧。

酸柑茶的製作過程繁複而獨特，需經過「九蒸九曬」等多重工序才能完成。首先，需將酸柑的果肉挖空，並將茶葉浸潤果汁，再填回柑橘中，然後以棉線綑綁出八等分的圖案，製作成半成品。隨後進行反覆蒸煮與日曬的過程，使其外觀逐漸收縮變硬，並在多次捆綁後最終成為一顆如石塊般堅韌的茶球。

由於酸柑茶需要漫長的陳放時間，製作完成後其香氣更顯濃郁，帶有柑橘的酸澀與茶葉的回甘。此次活動約有30至40位華埠僑社代表參加，一同加深社區對客家文化的認識。

華埠 洛杉磯 華人

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