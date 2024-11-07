我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

加州10公投案 6項贊成、4項反對

記者江碩涵／綜合報導
截至6日下午3時，加州十大公投提案內有六項贊成、四項反對，其中36號法案支持者最多。（美聯社）
截至6日下午3時，加州十大公投提案內有六項贊成、四項反對，其中36號法案支持者最多。（美聯社）

美國大選5日晚間結果出爐，加州提案也陸續開票。截至6日下午3時，加州十大公投提案內有六項贊成、四項反對。其中正反雙方比率最懸殊的是「加重毒品竊盜刑責」的36號提案，支持方占了七成。而反對方比率最懸殊的是「擴大租金管制」的33號提案，反對者逾六成。

加州十大公投提案涵蓋治安、住宅、教育、氣候變化、公共安全和經濟政策等議題，不僅代表加州選民對政策的態度，同時也將影響居民未來幾年的生活。根據加州選舉最新結果顯示，目前十大公投提案中，有六項贊成方領先。

加州十大公投提案涵蓋治安、住宅、教育、氣候變化、公共安全和經濟政策等議題。（美聯...
加州十大公投提案涵蓋治安、住宅、教育、氣候變化、公共安全和經濟政策等議題。（美聯社）

目前投票支持者比率最高的就是36號提案，內容是「加重毒品與竊盜刑責」，也等於是部分推翻選民2014年批准的第47號提案。目前支持方占了70.4%，是十大公投案中唯一支持者突破七成的提案。許多華裔團體也相當支持36號提案，認為必須透過加重刑罰，減少治安與犯罪問題。

支持者比率第二高的是35號提案，支持方占比為66.8%，此提案由加州醫療產業發起，目標是替加州醫療保險籌集更多資金，並阻止立法者利用這些資金「填補其他預算赤字」，並要求州長履行承諾，「永久確保」將這筆稅款用在低收入患者的醫療保健。

3號案讓同性婚合法化

支持占比第三高的3號提案是則有關婚姻平權，內容是「透過加州憲法確認同性婚姻」，目前支持方達61%。2015年加州同性婚姻禁令裁定為違憲，美國最高法院隨後將同性婚姻合法化。但這項同性婚姻禁令卻仍存在於加州憲法中，因此3號提案等於是州的憲法修正案，刪除這項同性婚姻的禁令，視同於同性婚姻的合法化。

加州十大公投提案涵蓋治安、住宅、教育、氣候變化、公共安全和經濟政策等議題。（美聯...
加州十大公投提案涵蓋治安、住宅、教育、氣候變化、公共安全和經濟政策等議題。（美聯社）

另外支持者較多的還有與債券相關的2號和4號提案，支持方占比分別為56.8%、61%。2號提案是「百億公債助學校修繕與升級」，此項提案與家有學齡孩童者較有關係，由民主黨提出，內容是替K至12年級的學校提供 85億美元、為社區學院提供15億美元用來建設和現代化老舊建築等維修，政府將在35年內連本帶利的償還這筆債券。

4號提案是「加州氣候債券」，同樣由民主黨提出，內容包括38億美元用在飲用水和地下水、15億美元用在森林健康和撲滅山火計畫，12億美元用於因應海平面上升問題，是「一籃子的計畫」。根據紀事報報導，立法議員辦公室指出，此提案將提供州府每年花費約4億美元、持續40年。

34號提案目前支持方51.5%，處於五五波的狀態，此提案要求某些醫療機構將聯邦處方藥計畫的98%收入用在病人護理上，值得注意的是，這項提案由加州房東貿易集團發起，是針對愛滋病醫療基金會（AIDS Healthcare Foundation）積極資助33號租金管制的提案而提出的。

「基本時薪18美元」52%反對

反對方目前占比最高的就是33號提案「擴大租金管制」，反對方占了61.6%。33號提案內容是「允許地方政府實行租金管制」，由愛滋病醫療基金會提出。因為加州法律規定，1995年後建造的出租單位、單戶住宅和新租戶不受當地租金管制，此提案就是想要有「更多租金管制」。但目前反對方占多數，此提案沒有通過。

2024加州10項公投案結果。（資料來源：electionresults.sos...
2024加州10項公投案結果。（資料來源：electionresults.sos.ca.gov）

另外三項目前沒有通過的提案分別是5號提案「讓地方住房道路債券更易通過」，反對方占比55.8%；6號提案「結束強制監獄勞動」，反對方占比54.9%；以及32號提案「基本時薪18美元」，反對方占比52%，這三項提案尚在五五波階段，可能還有變數。

加州 租金 債券

上一則

拚連任國會眾議員 金映玉、朴銀珠雙雙領先

下一則

川普勝出 網搜「搬往加拿大」激增 移民條件先考慮清楚

延伸閱讀

加州十項公投案結果出爐 6個YES 4個NO

加州十項公投案結果出爐 6個YES 4個NO
加州2政治明星…賀錦麗輸選戰 紐森獲轉機

加州2政治明星…賀錦麗輸選戰 紐森獲轉機
加州59區眾議員選戰 共和黨現任陳立德大幅領先

加州59區眾議員選戰 共和黨現任陳立德大幅領先
加州2號公投案 預期獲通過 將舉債百億助教育

加州2號公投案 預期獲通過 將舉債百億助教育
加州38區國會眾議員選戰 秦振國落後

加州38區國會眾議員選戰 秦振國落後
加州25區參議員 華裔候選人黃美蘭惜敗

加州25區參議員 華裔候選人黃美蘭惜敗

熱門新聞

華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發監控。（本報資料照）

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

2024-11-04 22:06
被告井亦新衝入一家華人燒烤店，行刑式地槍殺妻子以及另一名男子。（案發燒烤店監控）

38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕

2024-10-31 02:20
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發現場地面留下的血跡。（本報資料照片）

「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機

2024-11-05 14:23

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」