拉下賈斯康 霍克曼當選洛縣檢察長

霍克曼（左）有望成功上任洛杉磯縣檢察長，此前曾拜訪過世界日報洛杉磯社于趾琴社長。（記者劉子為／攝影）

在洛杉磯 縣檢察長（LADA）選戰中，挑戰者霍克曼（Nathan Hochman）以壓倒性優勢，領先現任檢察長賈斯康（George Gascón），有望成功上任，為洛杉磯縣刑事司法系統帶來重大轉變。

11月6日的初步計票結果顯示，霍克曼以約61%的選票大幅領先賈斯康的39%。霍克曼在選舉之夜表示，「這是一份重大責任，但我對此充滿能量，因為有超過750名檢察官準備展開工作。此外，成千上萬的執法人員，將不再覺得『束手無策』，他們的熱情和專業將為縣民服務」。

霍克曼自稱是硬核的「中間派」候選人，承諾將會在公共安全與改革間取得平衡；既反對無差別的大規模監禁政策，也拒絕全面的去監禁化方案。他強烈批評賈斯康過去四年的公共安全失敗，認為其激進的刑事改革，讓社區暴露更高的犯罪風險下。他在6日清晨發表聲明指出，「洛杉磯縣的選民已經表達他們的心聲，對賈斯康的親罪犯政策忍無可忍。他們期待一個更安全、更有保障的未來。作為檢察長，我將致力保護所有人的安全，無論他們是否投票 給我」。

雖然賈斯康曾在洛杉磯警局工作，但霍克曼在本次選戰中，獲得多個當地警察工會的支持，包括洛杉磯警察協會等組織的背書。此外，許多受害者權益倡導團體，洛縣前檢察長雷西（Jackie Lacey）、洛杉磯市長前候選人卡魯索（Rick Caruso），以及超過70位現任和前任的縣官員，均支持霍克曼競選。霍克曼在這次選戰中成功籌集近400萬美元的競選資金，顯示他的廣泛支持和資源動員能力。

霍克曼是土生土長的南加人，他在競選時強調在加州 中區聯邦檢察官辦公室擔任助理檢察官的工作經驗，並展現出其在私人律師事務所擔任辯護律師的豐富經歷，將為洛杉磯縣帶來更加平衡的司法視角。

面對選舉結果，賈斯康表示，「昨晚全美的右傾轉向令人心碎。民主黨的路途充滿挑戰，但我們的工作比以往更為重要，我們的承諾也將堅定不移」。他透露已致電祝賀霍克曼，祝福他成為洛杉磯縣的新任檢察長，並表示，「我對過去四年所推動的改革成就感到自豪，感謝一直支持並將永遠是刑事司法改革核心的社群。儘管選舉結果不如預期，但我相信未來的努力依然重要而不可或缺」。