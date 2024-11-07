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王楠當選阿罕布拉市議員在望

記者劉子為／阿罕布拉報導
王楠以43.7%的得票率領先，有望當選阿罕布拉市議會第四選區的議員。
王楠以43.7%的得票率領先，有望當選阿罕布拉市議會第四選區的議員。

在今年的阿罕布拉市議會第四選區選戰中，三位華裔候選人同場競逐，而在選舉之夜後，王楠（Noya Wang）以43.7%的得票率領先，有望當選。

截至6日下午5時，該區投票結果顯示，王楠獲得1609張選票，得票率最高，達43.44%，其他候選人依次為陳靄淇（Katie Chan）28.21%、楊杰修（Je-Show Yang）15.01%，和Karsen Luthi 13.34%。

王楠回顧競選歷程。她表示，「昨天是美國大選，我第一次以候選人身分經歷美國大選。晚8時40分第一批結果出來，朋友們立刻興奮歡呼，而我知道這些數字背後，是艱辛的努力與民眾的信任」。她談到自4月啟動競選活動以來，為更好服務社區，她選擇把重心放在「傾聽」上。

王楠指出，第四選區約有5000戶家庭，她幾乎敲遍每家門、踏過城市每個角落，以瞭解選民的關注和需求。「我走破兩雙鞋，遇到走不動的時候，就在路邊休息片刻，遇到酷暑，還有熱心的鄰居拿冰凍飲料給我，這是我永遠難忘的經歷」。她感謝社區信任，分享他們在阿罕布拉生活多年的感受與期望。「許多人告訴我，這是他們20多年來首次有市議員候選人親自上門，並花時間傾聽他們的聲音」。

作為第一代移民、土木工程師和公務員，王楠既是母親、妻子、也是阿罕布拉的長期居民。

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