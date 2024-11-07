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聖蓋博市 丁言愉得票最多

記者王若然／聖蓋博市報導
丁言愉連任聖蓋博市議員無懸念。（記者王若然／攝影）
丁言愉連任聖蓋博市議員無懸念。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市議會選舉截至6日有初步結果，尋求連任的華裔參選人丁言愉（Tony Ding）得票數遙遙領先，當選無懸念。此前有「選票資訊」爭議事件的赫喬治（Jorge Herrera Avila），位居第二。

今年該市市議會有兩席開放，共有五名候選人。根據洛杉磯縣選務局，截至6日下午，丁言愉獲得4259張選票，得票佔比35.79%。第二名為赫喬治，獲得3064票，得票佔比25.75%。第三名為Carina Rivera，獲得1695票，得票率14.24%；第四名為Jeanne E. Raya，獲得1692票，得票率14.22%；第五名Isela Lopez Bowles，獲得1189票，得票率9.99%。

考量已經開出約50%的選票，在五名候選人中，排名前二的丁言愉和赫喬治，與其他候選人相差票數較多，因此這兩人當選聖蓋博市議員的可能性很大。

丁言愉在5日晚舉辦的競選之夜活動上，他表示，謝謝選民的鼓勵、支持，讓他再有四年時間，繼續服務聖蓋博市民和社區。丁言愉說，在已任的四年中，他當初答應選民的競選承諾，也一一兌現。包括城市道路維修、城市財政轉虧為盈、財政更加透明以及加強社會治安等。丁言愉表示，未來四年，他會繼續加強市府與警消協會的合作，提升聖蓋博市的治安。加強原住民文化、西裔文化、亞裔等多元文化的交流，減少仇恨，讓社區更溫暖和安全。

這次的競選之夜，丁言愉看到一開票就大幅度領先其他候選人。他表示，「很欣慰」，感謝選民對他過去四年政績的肯定。他也感謝世界日報的支持。他說，30多年前來美國，看得第一份報紙就是世界日報，如今這麼多年過去，世界日報在社區影響力越來越大。

當晚有眾多社區領袖和民選官員到場支持丁言愉，包括現任聖蓋博市長吳程遠、副市長Denise Menchaca、美華聯主席張勇、前美華總主席李社潮、南加州大專校友會會長吳典龍、南加州雲南同鄉會創會會長黃靜、全美浙江總商會會長林光、加州台灣同鄉聯誼會(加台聯) 會長儲錦琪，前會長謝傳佐、南加大專校友會會長張元松、亞美權益促進會（AAAA）會長賀曉慧等。

聖蓋博 南加大 加州

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