張弘德、周克奇將勝出 聖瑪利諾市議員4華裔

張弘德與太太Annie Han和女兒Christine。（受訪人提供）

聖瑪利諾 市議會換屆四選二。截至6日發稿，三位華裔 候選人票數顯示出明顯優勢。該市有望迎來歷史性的一屆市議會，五席市議員中有四席華裔。

根據PDI統計數據，今年聖市共有9225名註冊選民，其中亞裔占比52.9%，國外出生的選民占32.9%。儘管目前選票尚未開完，但兩位華裔候選人張弘德（Hunter Chang）和周克奇（John Chou）領先優勢明顯，勝券在握。黃群雁（Chun-Yen Chen）位居第三。唯一的非華裔候選人Steven Jones雖是二次參選，但排名落後。

此次聖市選舉所爭奪的席位，由華裔市長史黃文谷（Steven Huang）和市議員Steve Talt任期屆滿。市議會剩餘三席中，羅經程（Calvin Lo）和周書揚（Tony Chou）於去年當選。因此，隨著此次兩位華裔市議員加入，市議會五席中將首次出現四位華裔，創下該市歷史紀錄。

市長黃文谷表示，儘管近年來華裔市議員增加，但歷來最多只有三席。此次聖瑪利諾迎來四位市議員，不僅是建市以來首次，也顯示華裔已成為社區主力。而且大家背景各異，將為市議會帶來更加多元的聲音。

張弘德表示，17年前開始在社區做志工，從未間斷，也沒有任何私心，相信居民都能看在眼裡。他感謝選民的信任，並承諾將不遺餘力為居民服務。張弘德是南加大 電子工程碩士，擁有33年的雷達設計經驗和項目管理經驗。