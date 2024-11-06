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川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

南加華人投票超踴躍 投票站華人義工卜卦 事與願違

記者楊青／洛杉磯報導
約巴林達居民史建民、王丹萍夫婦5日用選票發聲，希望住家多次被盜闖空門的犯罪不再發生。（Nancy王提供）
約巴林達居民史建民、王丹萍夫婦5日用選票發聲，希望住家多次被盜闖空門的犯罪不再發生。（Nancy王提供）

多年來被認為「政治冷感」的華人社區，5日投票熱情高漲。從九旬耆老到年輕選民，華人踴躍投票，盛況空前。有華人家接連被盜，要用選票改變當地治安。

約巴林達居民史建民、王丹萍夫婦，5日一早就前往當地投票所投票，「這次一定要投票」，王丹萍說，他們在約巴林達居住25年，一直被朋友羡慕，因為當地被認為公共安全優秀，但是這三年多來，他們和鄰居都備受各種犯罪困擾。就在最近，她家先後兩次被盜。她表示，出國35年，住過歐洲、南美、北美，從沒有像現在感到這麼不安全。

史建民表示，因社區治安變壞，他家特別安裝警報防盜系統，但還是擋不住盜賊。有一次出門忘上警報，結果就被盜賊闖空門，珠寶細軟不翼而飛，留下樓上、樓下一片狼藉；還有一次盜賊觸動警報，所幸警察來得及時，盜賊倉皇而逃。他說，他和太太以前每晚在社區散步，但現在天一黑就不敢出門。「這完全不是我們想要的美國，不是我們想要的加州」。

咸盼減犯罪、降物價

華人年長者5日投票不落後。華人義工齊心說，她5日當天帶很多年長者前往投票所投票，其中蒙特利公園市金陵公寓一位來自北京的95歲老婆婆，早早就預約，請齊心在大選當天接她去投票。老人家表示，雖然可以享受的日子可能不多，但希望用選票為大家爭取更好生活環境，減少犯罪、降低物價。金陵公寓經理表示，當日很多年長者前往投票所投票，熱情罕見。

蒙特利公園金陵公寓95歲的華人婆婆，5日在義工幫助下前往投票站投票，大選不缺席。...
蒙特利公園金陵公寓95歲的華人婆婆，5日在義工幫助下前往投票站投票，大選不缺席。（齊心提供）

本次總統大選異常激烈，選民對與自己理念相同和相近的政黨候選人的支持各有堅持，直到大選前夜，各種民調膠著。「四年前川普和拜登打得難分難解，很多台灣算命師鐵口斷言川普會贏，但我算卦結果，卻正好相反」，洛杉磯選民何方表示，四年前大選當晚，當時她說出算卦結果後，大家都笑她馬後炮，「所以這次事先說出結果」。

蒙特利公園金陵公寓95歲的華人婆婆5日在義工幫助下前往票站投票，大選不缺席。（齊...
蒙特利公園金陵公寓95歲的華人婆婆5日在義工幫助下前往票站投票，大選不缺席。（齊心提供）

何方連日來在洛杉磯華埠附近投票站當義工，5日出門工作前，特別算了一卦，「我是民主黨總統候選人的支持者，也投了票，但算卦的結果，卻是川普贏」，何方笑言，「這個結果不是我想要的，但在選情如此緊綳情況下，供大家娛樂一下也無妨」，她將算卦分享給微信朋友圈，引來好多網友圍觀。

「我覺得不管投給誰，都不要互相攻擊」，何方認為，特別在大選緊張到極點的時候，「天意」也許能給雙方一個出氣口。

感覺投票過程不夠嚴謹

橙縣選民張敏毅，今年首次參加總統競選投票，「感覺很有歷史參與感」。不過曾在媒體工作多年的她表示，投票的整個過程，遠遠不如她想像的嚴謹。

爾灣地區的投票站5日上午人流不斷。（張敏毅提供）
爾灣地區的投票站5日上午人流不斷。（張敏毅提供）

張敏毅表示，進入投票站後，工作人員問她的名字，然後在電腦上找到她的信息，直接將IPad展示給她，問「你看這是不是你的名字、生日、住址，還有黨派，這個是你嗎？」確認後，工作人員說，你的投票紙放到機器上掃描就可以。

爾灣居民張敏毅第一次參加總統大選投票，為自己參與見證歷史感到自豪。（張敏毅提供）
爾灣居民張敏毅第一次參加總統大選投票，為自己參與見證歷史感到自豪。（張敏毅提供）

張敏毅說，整個過程讓她腦子一直有問題：不看ID，也沒有任何照片可以核實，「如果別人到投票站，說我是張敏毅，同樣可以輕易完成投票，而且我根本也不會知道或根本無法知道誰頂替我投票」。

約巴林達的投票站5日井然有序。（Naucy王提供）
約巴林達的投票站5日井然有序。（Naucy王提供）

她表示，去投票站機器上過票尚且如此鬆懈，郵寄票就更讓人擔心。假如我拿到別人選票，填寫了，可以郵寄，或直接放進收票箱，「這不比撿到別人的信用卡還恐怖？起碼信用卡被盜刷，當事人還會知道可以馬上掛失，選票被別人撿到，當事人完全不知情」。

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