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華人投票踴躍 盼提升治安恢復秩序

記者丁曙／阿罕布拉報導
華人選民朱菁蕙自豪地投下一票。（記者丁曙／攝影）
華人選民朱菁蕙自豪地投下一票。（記者丁曙／攝影）

11月5日選舉日（Election Day）當天，洛杉磯縣開放648個投票中心，其中設於華人社區阿罕布拉市（Alhambra）圖書館的投票中心，選舉日前最後三天每天均有超過500人投票。有華人表示，要用選票提升治安，恢復秩序。

洛杉磯縣選務局（RR / CC）局長羅根（Dean C. Logan）指出，為確保大選日投票順利進行，選務局和警局聯合制定的「選舉安全計劃」。投票中心是一個安全的場所，選民可以親自去投票，或者送回郵寄選票。選舉日當天，所有投票中心均從上午7時開放到晚8時。在閉門前，任何進入投票中心排隊的選民，都保證能投票。

阿罕布拉市圖書館投票中心氣氛熱鬧，從早到晚選民出入絡繹不絕，大廳內的兩排黃色投票機前，選民「上座率」九成以上，以中老年亞裔居多，其中包括一些講普通話的華人，其中有一對老夫婦在工作人員指導下，從排隊等候、簽到直至完成投票作業。

一位選務人員說，最近三天，每天約有500人來這裡投票，從上午開門到晚上閉門，選民進出絡繹不絕，沒有冷場。預計選舉日當天，投票人數可能更多。而往年其他換届選舉，平均每天只有數十人投票。今年大選民眾熱情參與，盛況空前。

華人選民朱菁蕙說，自2014年加州通過47號提案以來，洛杉磯和聖蓋博谷的治安每況愈下，打家劫舍、商場盜竊，司空見慣，尤其「零元購」，令良民百姓深惡痛絕。要改變現狀，必須使用手中的選票，將被破壞的秩序恢復過來。因此，她投票支持第36提案，修正惡名昭彰的47提案，對毒品販和盜竊慣犯從重處罰，絕不寛恕，不讓他們再逍遙法外。

另一位華人選民吳先生說，自2022年以來，阿罕布拉市選舉制度有所改革，以往阿罕布拉市議員選舉投票不分區，但實施新制後，只有該小選區的居民才可以投票給該區的候選人。例如，今年阿罕布拉市議會第一區改選，今年只有一位西裔競選連任，但是，第四選區則有三位華裔競爭一席，包括楊杰修（Je-Show Yang）、王楠（Noya Wang）及陳靄淇 （Katie Chan），其他四小區的華人選民都愛莫能助，很可惜。

2024大選日，多個投票站選民踴躍。（記者丁曙／攝影）
2024大選日，多個投票站選民踴躍。（記者丁曙／攝影）
阿罕布拉市投票中心外標識顯著。（記者丁曙／攝影）
阿罕布拉市投票中心外標識顯著。（記者丁曙／攝影）
選民操作電子投票機，投下自己神聖的一票。（記者丁曙／攝影）
選民操作電子投票機，投下自己神聖的一票。（記者丁曙／攝影）

投票 華人 阿罕布拉

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