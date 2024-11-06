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天普華人縱火案 兇嫌被加控多項重罪 12/18繼續審理

記者張宏／洛杉磯報導
天普市發生火災的房屋。（記者邵敏／攝影）
天普市發生火災的房屋。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣天普市華人區日前發生三死二傷的火災命案，其中一名死者經確認是70歲的梁超金（Chaojin Liang，音譯）。64歲的房客張宣漢（Xuanhan Zhang，音譯）涉嫌縱火殺害室友，洛縣地方檢察官辦公室10月30日以三項一級謀殺罪、兩項謀殺未遂等重罪起訴他，此案4日過堂，並將於12月18日繼續審理。

檢方除對張宣漢提出三項一級謀殺罪，還加重指控多項特殊情況，包括多重謀殺、埋伏謀殺及縱火謀殺等。此外，由於火災中另有兩人受傷，他還被控兩項謀殺未遂罪。洛縣地方檢察官辦公室稱，張宣漢被指控是故意在家中縱火，導致三人被發現死在屋內，另外兩人受傷。火災發生於10月27日下午4時50分發生在Sultana Avenue 6000街區。洛縣法醫辦公室確認其中一名死者名字是70歲天普居民梁超金，另外兩名死者的身分尚未公布。

案發時死者的一名室友向現場的警察尋求幫助，隨後被作為嫌疑人拘留，這人就是張宣漢。根據監獄紀錄，自被捕以來，張宣漢一直被關在監獄裡。法官下令他不得保釋。據地方檢察官辦公室稱，如果罪名成立，張宣漢可能面臨最高終身監禁，且不得假釋。

地方檢察官賈斯康日前針對此案在一份聲明中說，他的心與受害者的親人同在，他們正在努力應對這一巨大的損失。沒有任何言語可以表達其社區對這種毫無意義的行為感到的悲傷，縱火和爆炸物部門檢察官將努力工作，追究罪犯的刑事責任。

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