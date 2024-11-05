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Mt.SAC現任理事陳介飛積極拜票 有信心勝選

記者啟鉻╱洛杉磯報導
陳介飛連日拜訪選民，對勝選有信心。（受訪者提供）
陳介飛連日拜訪選民，對勝選有信心。（受訪者提供）

聖安東尼山學院（Mt.SAC）現任華裔理事陳介飛（Jay Chen）競選連任。他在4日表示，連日來登門拜票，對勝選很有信心。

陳介飛是Mt.SAC理事會代表第五選區理事，於2015年獲選擔任理事，又在2020年成功連任，還希望繼續擔任下一屆理事。他表示，連日來在哈岡、拉朋地等選區所在地區呼籲支持者投票。每次選舉都是努力拜票，而且所有接觸到選民都表示會支持。談及Mt.SAC發行公債Measure V遭到部分居民反對，陳介飛認為，反對者主要是來自核桃市居民。

談及他最近的活動，陳介飛表示，他上周末到拉斯維加斯參加總統參選人Kamala Harris （賀錦麗）的競選造勢活動。他作為「台美人支持賀錦麗」團體（Taiwanese Americans for Harris）的共同主席，與賀錦麗見面。此外，他也支持加州第45國會眾議員選區民主黨籍參選人陳德瑞（Derek Tran），並且有幸與前總統克林頓（Bill Clinton）見面。

陳介飛強調，他希望能夠再次當選Mt.SAC理事會理事。要保持Mt.SAC位列第一的排名，還有很多工作去完成。如果選民再次支持他擔任理事，下個任期的優先事項將是提高從Mt.SAC轉學到四年制大學的比率，升級老舊設施，加強校區安全，並強化學院在財務責任上的紀錄。陳介飛也表示，先前曾擔任哈岡學區教委多年。此次競選連任獲得Mt.SAC全體理事會成員、拉朋地市議會全體成員，以及所在選區的哈岡學區全體教委支持。

賀錦麗 學區 加州

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