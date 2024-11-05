聖瑪利諾華協中秋慈善晚宴 舉行會長交接

在華僑文教中心主任陳敏永（中）見證下，2025年新任會長柯永青（右）與現任會長許嗣堯（左）完成交接。（聖瑪利諾華人協會）

聖瑪利諾華人 協會（CCSM）11月2日舉行第45屆中秋 慈善晚宴，場面盛大。作為華協每年唯一的籌款活動，晚會吸引南加州各地官員僑領出席，約600位嘉賓共襄盛舉，為學校和社區籌集了豐厚善款。會上，在華僑文教中心主任陳敏永的見證下，新舊會長完成了交接儀式。

視頻來源:記者趙健

現任會長許嗣堯表示，華協自1979年成立以來，一直致力於宣揚中華文化和促進社區各族裔和諧兩大宗旨，成效卓著，不負初心。今年是許嗣堯25年後第二次擔任會長，他感慨道，當年華人在聖瑪利諾仍屬少數族裔，與城市主流的關係並不那麼緊密，辦活動常常需要向他們求助。而如今情況大為改變，華協活動得到城市各方的主動支持，關係非常融洽。

候任會長柯永清表示，舉辦中秋晚會是華協的傳統，也每年唯一的籌款活動，長期以來為學校及其基金會提供了重要支持。在2025年，華協將繼續秉持服務社區的宗旨，與城市和學區合作，舉辦園遊會、植樹、警消慰問和社區講座等活動，幫助華人更好地融入這座美麗的城市。

今年慈善晚會以「真善美」（Authenticity, Beauty and Compassion）為主題，希望藉由這一理念，引領大家走出疫情陰霾，以更純粹美好的心靈去感受生活。共同主席顧梅梅表示，「真善美」是對未來美好生活的共同期許，期盼大家從中獲得力量，共同營造一個更加溫暖關懷的社區。