大洛杉磯台灣會館募款已達7成 王義川分享台美政治觀察
大洛杉磯台灣會館11月2日舉行26周年募款年會，宣布會館重建計畫已募得1400萬美元，距離2000萬美元目標更進一步；本次年會募得25萬元。年會邀請台灣智庫策略長王義川分享台美關係觀察，他強調美台關係基礎穩固，不會因美國總統選舉結果有重大改變。
台灣會館目前處於重建計畫的最後衝刺階段。經過多年努力，會館已獲得市府的建照核准。為確保重建計畫順利推展，會館決定全額募款，不向銀行貸款，預計2025年正式動工。新建築經過精心設計，將保留一樓店面以維持租金收入，同時增設多間辦公室、會議室及活動廳，並提供10萬美元以上捐款者廳室命名權。為提升效益，新方案取消原先的住宅區規畫，大幅降低地下停車場建設成本。
王義川在演講中深入探討台灣認同議題的演變。他指出，不論是1949年後來台，或是在台灣出生的人，只要認同這片土地，就是台灣人。他以進入美國海關的經驗為例，說明台灣人在國際場合自我身分認同的複雜性，但強調「台灣」已成為最直接且有效的自我表述方式。
他進一步回顧台灣政治發展史，從蔣經國提出「我是台灣人，也是中國人」，到李登輝的「中華民國在台灣」，陳水扁的「中華民國是台灣」，蔡英文的「中華民國台灣」，到賴清德接受「中華民國、台灣，或中華民國台灣」等多元稱謂，反映出台灣社會對國家定位認知的漸進演變。
關於美台關係，王義川表示將在未來幾天前往舊金山，實地觀察美國選情。他指出美國選民與台灣選民的重大差異：美國選民不會因單一議題決定投票取向，而是綜合考量多項因素；相較之下，台灣選民可能會因國家認同等單一議題即決定投票傾向。
他也提到美國的開票文化與台灣大不相同，顯示兩國政治文化的獨特性。王義川也分享了他對政論節目製作的觀察，強調台灣是法治國家，政論節目討論敏感議題時必須謹守「無罪推定」原則，評論內容需基於檢調單位的正式文件，避免以未經證實的訊息進行判斷。
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