大洛杉磯台灣會館募款已達7成 王義川分享台美政治觀察

年會現場特別安排電音三太子表演，為活動增添台灣傳統藝陣與現代流行文化的獨特風采。 （記者張庭瑜／攝影）

大洛杉磯台灣會館11月2日舉行26周年募款年會，宣布會館重建計畫已募得1400萬美元，距離2000萬美元目標更進一步；本次年會募得25萬元。年會邀請台灣智庫策略長王義川分享台美關係觀察，他強調美台關係基礎穩固，不會因美國總統選舉結果有重大改變。

大合照。（記者張庭瑜／攝影）

台灣會館目前處於重建計畫的最後衝刺階段。經過多年努力，會館已獲得市府的建照核准。為確保重建計畫順利推展，會館決定全額募款，不向銀行貸款，預計2025年正式動工。新建築經過精心設計，將保留一樓店面以維持租金 收入，同時增設多間辦公室、會議室及活動廳，並提供10萬美元以上捐款者廳室命名權。為提升效益，新方案取消原先的住宅區規畫，大幅降低地下停車場建設成本。

在年會前的記者會上，主講人王義川（右四）指出，美台關係基礎穩固，不會因美國總統選舉結果而有重大改變。（記者張庭瑜／攝影）

王義川在演講中深入探討台灣認同議題的演變。他指出，不論是1949年後來台，或是在台灣出生的人，只要認同這片土地，就是台灣人。他以進入美國海關的經驗為例，說明台灣人在國際場合自我身分認同的複雜性，但強調「台灣」已成為最直接且有效的自我表述方式。

他進一步回顧台灣政治發展史，從蔣經國提出「我是台灣人，也是中國人」，到李登輝的「中華民國 在台灣」，陳水扁的「中華民國是台灣」，蔡英文的「中華民國台灣」，到賴清德接受「中華民國、台灣，或中華民國台灣」等多元稱謂，反映出台灣社會對國家定位認知的漸進演變。

年會上，經文處處長紀欽耀頒發表揚狀予前任會館董事長陳柏宇及現任董事長田詒鴻，表彰兩人對會館重建募款的卓越貢獻。（記者張庭瑜／攝影）

關於美台關係，王義川表示將在未來幾天前往舊金山，實地觀察美國選情。他指出美國選民與台灣選民的重大差異：美國選民不會因單一議題決定投票 取向，而是綜合考量多項因素；相較之下，台灣選民可能會因國家認同等單一議題即決定投票傾向。

國會議員趙美心於台灣會館26周年募款年會中，頒發表揚狀予台灣會館董事長田詒鴻。（記者張庭瑜／攝影）

他也提到美國的開票文化與台灣大不相同，顯示兩國政治文化的獨特性。王義川也分享了他對政論節目製作的觀察，強調台灣是法治國家，政論節目討論敏感議題時必須謹守「無罪推定」原則，評論內容需基於檢調單位的正式文件，避免以未經證實的訊息進行判斷。