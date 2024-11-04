南加知名命案凶宅 365萬元開賣

好萊塢山的一所「凶宅」近日以365萬美元的價格上市。（Zillow截圖）

加州 最具爭議的「凶宅」之一近日以365萬美元的價格上市。這座占地9000平方呎的西班牙風格豪宅位於好萊塢 山（Hollywood Hills）一條幽靜的小道上，外觀猶與普通家庭住宅無異，擁有五間臥室。然而，對於來此參觀或聽過無數真實犯罪播客（Podcast）的人而言，這處房產的吸引力來自於1950年代發生的一場驚悚案件。

據SFGATE報導，1959年12月6日凌晨5點左右，患有抑鬱症且負債纏身的洛杉磯 醫生佩雷爾森（Dr. Harold Perelson）在家中進行了一系列瘋狂的舉動。他用圓頭錘殺害了妻子莉蓮（Lillian），並以相同武器毆打女兒茱蒂（Judy），隨後他告訴驚恐的孩子們這是一場噩夢，並服用過量藥物自殺。2010年代，洛杉磯時報曾誤報稱在此慘案發生半個世紀後，聖誕禮物仍被放置於聖誕樹下，並稱這位醫生在自殺前吞下「一杯迷幻藥」，加上一些奇異的描述，讓此案再次受到關注。

由於這棟空置的房產被稱為「Los Feliz謀殺豪宅」，多年間不斷吸引非法闖入的好奇者及YouTube用戶。2021年播客節目「The Los Feliz Murder Mansion」揭開這所房屋的前塵往事，同時這所豪宅也成為靈異節目「Ghost Adventures」的調查焦點，主持人巴甘斯（Zak Bagans）在調查中遭神秘力量推向樓梯，令他驚恐不已。去年，這棟房子的大門被鐵絲網包裹，許多門窗依然封閉。然而，該房產於10月28日上市，廣告展示了該屋經大量改造後的藝術效果圖。該房產現由「Selling Sunset」明星地產經紀人奧本海姆（Jason Oppenheim）掛牌出售，並附有詳細的建築規畫，包括酒窖、游泳池及後院的熱水浴池。

2016年，電視律師布魯姆（Lisa Bloom）與丈夫在遺產拍賣中以230萬美元買下了這棟房子。改造計畫失敗後，麗莎於2020年以235萬美元將其賣給開發商兼現任屋主佐特尼茲基（Ephi Zlotnitsky）。目前已經發布的新房源廣告並未提及該房產的歷史背景，至於是否有人願意以365萬美元的價格出手，還有待觀察，但可以確定的是，開放日將吸引眾多參觀者。

去年，SFGATE記者曾來訪調查，試圖揭開其混亂的歷史，發現這裡是多起死亡事件的發生地，甚至在醫生案件之前便已如此。儘管聖誕樹下已多年不見聖誕禮物，但這棟豪宅在大多數時間裡始終處於廢棄狀態。近期的歷史則見證了多位房主嘗試將其變成家園，但最終皆無功而返。