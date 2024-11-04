表現差損品牌形象 溫蒂漢堡擬關140店

溫蒂漢堡將關閉140家門市，增加250至300家新店。（KTLA 5）

橙縣紀事報報導，繼今年5月宣布關閉100家門市後，溫蒂漢堡（Wendy's）計畫年底前再關閉全美140家分店，然該公司日前在投資 者電話會議上表示，今年計畫增設250家至300家分店。該公司總裁兼執行長坦納（Kirk Tanner）表示，計畫關閉的門市，主要是表現不如其他分店者。

坦納說，這些（計畫關閉）餐廳的位置無法提升他們品牌形象，「我們是一個擁有55年歷史的品牌，但其中一些分店已顯得有些過時。」總部位於俄亥俄州 （Ohio）都柏林（Dublin）的溫蒂並未提供即將關閉門市的具體名單，但坦納說，這些門市分布全美各地。

他說，「我們的重點是建立新餐廳，因我們知道它們的營收會遠超過這些表現不佳的門市，我們希望替顧客提供最好的體驗。」截至第三季度，溫蒂漢堡擁有7292家分店，超過八成位於美國。截至1日午盤，該公司股價上漲3.5%。

今年美國餐飲業銷售增長緩慢，因許多消費者對日益上揚的菜單價格顯得抗拒。溫蒂漢堡今年上半年在美國同店銷售額（same-store sales），或開業至少一年的門市銷售額成長不到1%。

今年10月初，丹尼斯（Denny's）宣布2025年底前關閉150家門市。而紅龍蝦（Red Lobster）則於5月宣布申請破產 保護，此前已關閉數十家門市。