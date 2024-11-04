我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選結果何時揭曉？4年前要等到周六以後

共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

維護校園安全、提高房產價值 亞市籲支持AS公債案

【亞凱迪亞訊】
亞凱迪亞學區推動3億5800萬美元公債案。（Arcadia USD網頁）
亞凱迪亞學區推動3億5800萬美元公債案。（Arcadia USD網頁）

為維護校園安全、更新老舊基礎設施，華裔學生過半的亞凱迪亞聯合學區（Arcadia Unified School District），正在推動3億5800萬美元的教育設施公債案（Measure AS Facilities Bond，簡稱AS公債案）。

亞市社區領袖、教師和家長呼籲居民支持AS公債案，確保11月大選公投過關。據悉，此項公債案將按照房產估值徵收稅款，每10萬美元每年徵收約60美元，所有款項將全部用於亞市學區項目。

亞市退休教師Mike Danielson指出，很長一段時間，人們搬到亞凱迪亞，原因只有一個，因為這裡有好學校，如果居民希望城市繼續繁榮，就應該支持學校，對AS公債案投贊成票。

AS公債案如果通過，籌集的資金將用於改善當地學校基礎設施老化問題，其中包括維護校園現代化設備、加強抗震建築以及升級安全系統。這些措施對於維持好學區的高標準至關重要，確保學生繼續在安全、良好的環境中學習。Tim Rhee是亞市一名老師，自己的孩子也在該學區上學，他認為，學生的成功與校園設施密切相關，確保學校安全、設施更新是社區當前的首要任務。AS公債案可以保證教育資金不被轉移的情況下，升級校園設施，為師生、以及房產業主提供強有力的支持。

AS公債案在亞市得到包括社區領袖、教師、以及很多學生家長的支持，他們認識到當地的房產價值與學校聲譽、品質密切相關；如果學校排名下降，城市的房產價值就可能大幅下跌，從而影響所有屋主。Danielson強調指出，對AS公債案投下贊成票，不僅是對學校的投資，也是對社區的一項投資，「讓我們一起維護亞市未來，確保孩子在安全環境中學習，並保持城市房產價值。」

針對AS公債案，亞市華裔居民最近熱議，有支持也有反對。家長普遍認為，美國校園槍擊事件近年頻繁發生，孩子們的安全比以往任何時候都迫在眉睫，更新校園措施勢在必行。一些華裔居民表示，亞市房產稅相比其他城市較低，為改善校園設施增加房產稅，完全可以理解，同時學校翻新，學區更具競爭力，房價也會隨之上漲。不過，也有一些華裔居民抱怨，每年支付高額房產稅已苦不堪言，如今通過發行債券增加房產稅，家庭負擔將更加沈重。

學區 華裔 亞凱迪亞

上一則

橙縣男子被鄰居暴打重傷 只因門口掛川普旗幟？

下一則

11月起執法 占用公車專用道 最高罰406元

延伸閱讀

佛利蒙議員候選人張亞靜 競選刊物遭破壞

佛利蒙議員候選人張亞靜 競選刊物遭破壞
阿罕布拉學區食品健康博覽會 打造美味營養校餐

阿罕布拉學區食品健康博覽會 打造美味營養校餐
佛利蒙市議員華裔候選人張亞靜 競選刊物遭破壞

佛利蒙市議員華裔候選人張亞靜 競選刊物遭破壞
金山新校監史瑞慶訪益和小學 承諾改善運營

金山新校監史瑞慶訪益和小學 承諾改善運營
Fed降息但美公債反跌 倒是「垃圾」債漲得有理

Fed降息但美公債反跌 倒是「垃圾」債漲得有理
美公債價格走低為哪樁？經濟衰退憂慮減退 改而關注另一件事

美公債價格走低為哪樁？經濟衰退憂慮減退 改而關注另一件事

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

2024-10-28 15:33
Prime會員還有很多隱藏福利。（記者王若然／攝影）

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

2024-10-29 22:42

超人氣

更多 >
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到

機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到
鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」
熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光