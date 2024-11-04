維護校園安全、提高房產價值 亞市籲支持AS公債案

亞凱迪亞學區推動3億5800萬美元公債案。（Arcadia USD網頁）

為維護校園安全、更新老舊基礎設施，華裔 學生過半的亞凱迪亞 聯合學區 （Arcadia Unified School District），正在推動3億5800萬美元的教育設施公債案（Measure AS Facilities Bond，簡稱AS公債案）。

亞市社區領袖、教師和家長呼籲居民支持AS公債案，確保11月大選公投過關。據悉，此項公債案將按照房產估值徵收稅款，每10萬美元每年徵收約60美元，所有款項將全部用於亞市學區項目。

亞市退休教師Mike Danielson指出，很長一段時間，人們搬到亞凱迪亞，原因只有一個，因為這裡有好學校，如果居民希望城市繼續繁榮，就應該支持學校，對AS公債案投贊成票。

AS公債案如果通過，籌集的資金將用於改善當地學校基礎設施老化問題，其中包括維護校園現代化設備、加強抗震建築以及升級安全系統。這些措施對於維持好學區的高標準至關重要，確保學生繼續在安全、良好的環境中學習。Tim Rhee是亞市一名老師，自己的孩子也在該學區上學，他認為，學生的成功與校園設施密切相關，確保學校安全、設施更新是社區當前的首要任務。AS公債案可以保證教育資金不被轉移的情況下，升級校園設施，為師生、以及房產業主提供強有力的支持。

AS公債案在亞市得到包括社區領袖、教師、以及很多學生家長的支持，他們認識到當地的房產價值與學校聲譽、品質密切相關；如果學校排名下降，城市的房產價值就可能大幅下跌，從而影響所有屋主。Danielson強調指出，對AS公債案投下贊成票，不僅是對學校的投資，也是對社區的一項投資，「讓我們一起維護亞市未來，確保孩子在安全環境中學習，並保持城市房產價值。」

針對AS公債案，亞市華裔居民最近熱議，有支持也有反對。家長普遍認為，美國校園槍擊事件近年頻繁發生，孩子們的安全比以往任何時候都迫在眉睫，更新校園措施勢在必行。一些華裔居民表示，亞市房產稅相比其他城市較低，為改善校園設施增加房產稅，完全可以理解，同時學校翻新，學區更具競爭力，房價也會隨之上漲。不過，也有一些華裔居民抱怨，每年支付高額房產稅已苦不堪言，如今通過發行債券增加房產稅，家庭負擔將更加沈重。