11月起執法 占用公車專用道 最高罰406元

洛杉磯Metro將強化對佔用Metro公車專用車道及站點車輛的執法行動。（洛杉磯Metro）

洛杉磯大都會 交通局（Metro）宣布，從11月1日（周五）起，將強化對占用Metro公車專用車道及站點車輛的執法行動，對於公車車道違規行為，司機將有60天的警告期，60天之後將會開始開具罰單，最高金額可達406元。

Metro與洛杉磯市交通局（LADOT）將展開其聯合公車車道執法試點計畫的第一階段。在沿著威榭爾大道（Wilshire Boulevard）及La Brea Avenue行駛的720路和212路的50輛指定公車上安裝了攝影機。在初期的警告和宣導期之後，對於公車車道違規行為將會開具罰單。

「我們的公車每天載送數十萬名乘客，」洛杉磯Metro董事會主席及洛縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）在聲明中指出，「一輛停在公車車道上的車輛就能拖慢整車人員的行程，這對乘客而言並不公平。這些乘客應該能安全、準時地到達目的地。這個新的罰單系統至關重要，我希望人們不要冒險，讓車輛遠離公車車道。」

今年10月初，洛杉磯市議會批准了一項法令，針對停車在公車專用車道及站點的駕駛人設立罰款。罰金從293美元起跳，逾期未繳則增加到 381美元，繼續未繳的話會增加至406美元。

在60天的警告期結束後，兩個機構將進行宣導，向居民說明該執法計畫，並為低收入 人士提供付款選項。根據洛杉磯Metro表示，阻礙公車車道和停靠站的車輛可能導致依賴公共交通工具的數十人行程受阻。

這些攝影機安裝在公車前擋風玻璃後面，一個攝影機將使用「電腦視覺」檢測路上及車道中的車輛，另一個攝影機將記錄違規車輛的車牌號碼。LADOT的交通執法人員會審查視頻，確認影像的準確性，然後才開出罰單。違規證據將存儲六個月後銷毀，未涉及違規的影像則會在15 天內銷毀。

兩個機構預計將在未來某個日期宣布試點計畫的第二階段，屆時將在910路和950路（銀線），以及服務於Olive Street/Grand Avenue的70 路上選擇部分公車安裝攝影機。