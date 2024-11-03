挪用新冠經費 前橙縣縣委認貪汙

涉及貪瀆的前任橙縣縣委Andrew Do。（橙縣政府網站）

已經辭職的橙縣 縣委Andrew Do與檢方達成認罪協議，在出庭時坦承犯下貪汙行為，並對自己的不當舉止深感懊悔。刑度宣判訂於2025年3月，最高可處有期徒刑五年，在聯邦監獄 執行。

特別的是從犯、女兒Rhiannon Do獲得非刑事處遇（diversion agreement），在三年緩刑期間可以繼續完成她的法律主修，未來也能考照執業。23歲的Rhiannon Do曾在越美協會擔任白手套，負責幫爸爸轉帳。

Andrew Do在10月28日聆訊後，31日正式開庭時承認犯罪，不當挪用新冠救濟經費，包括幫Rhiannon Do購買103萬5000元的宅邸，並給另一個女兒10萬元的零用錢。

橙縣紀事報報導，Andrew Do在31日的庭訊中同意認罪協定書中所載的犯行為實，他確實涉及挪用公款，對此「深感懊悔」（great sorrow），並因收賄而自願做出不當決定。

在聯邦調查局（FBI）、橙縣檢方、國稅局（IRS）與其他聯邦機關展開聯合調查後，他在10月22日才辭去縣委職務，並放棄開始犯行之後的所得與地產。事件在8月爆發後，雖然多位縣委與其他政界人士都要求他辭職，但他都未予理會。

認罪協定書記載，橙縣自聯邦獲得的930萬元新冠援助資金，多數都在Andrew Do的指使下，轉給「越美協會」（Viet America Society），用於供餐給長者或殘疾人士。

但其實只有140萬元用於供餐，另100萬元用於新建越戰紀念碑，不過目前仍未完工。2020年後還收受55萬元的賄賂，自願投票 贊成並指揮數百萬元的資金流向越美協會，還指派女兒到越美協會協辦。但經費由女兒處理一事，他從未對外公開過。

橙縣檢察官Laura Jean Berger開庭時強調，Andrew Do的行為確實受到賄賂的影響，並濫用縣委的職權。聯邦地院法官James V. Selna則稱，認罪協定的方式「有點不尋常」，因為還涉及女兒的非刑事處份，一旦女兒違背承諾，連帶也會使Andrew Do的認罪協定無效，意即基於認罪為前提的判刑可能過輕。

Andrew Do的委任律師Paul S. Meyer在開庭後發表聲明，一切尊重司法，不會討論案情，Andrew Do開庭時已經承擔責任，對家人與社群的道歉完整而誠摯。橙縣檢長史匹澤（Todd Spitzer）開庭後告訴媒體，縣府會儘力收回贓款，並繳回給聯邦，其他的則涉及司法，不便多說。