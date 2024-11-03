我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛骨悚然搭機經驗 密閉貨艙高空傳敲擊聲 折返破門「沒半個人」

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

挪用新冠經費 前橙縣縣委認貪汙

編譯胡立宗╱綜合報導
涉及貪瀆的前任橙縣縣委Andrew Do。（橙縣政府網站）
涉及貪瀆的前任橙縣縣委Andrew Do。（橙縣政府網站）

已經辭職的橙縣縣委Andrew Do與檢方達成認罪協議，在出庭時坦承犯下貪汙行為，並對自己的不當舉止深感懊悔。刑度宣判訂於2025年3月，最高可處有期徒刑五年，在聯邦監獄執行。

特別的是從犯、女兒Rhiannon Do獲得非刑事處遇（diversion agreement），在三年緩刑期間可以繼續完成她的法律主修，未來也能考照執業。23歲的Rhiannon Do曾在越美協會擔任白手套，負責幫爸爸轉帳。

Andrew Do在10月28日聆訊後，31日正式開庭時承認犯罪，不當挪用新冠救濟經費，包括幫Rhiannon Do購買103萬5000元的宅邸，並給另一個女兒10萬元的零用錢。

橙縣紀事報報導，Andrew Do在31日的庭訊中同意認罪協定書中所載的犯行為實，他確實涉及挪用公款，對此「深感懊悔」（great sorrow），並因收賄而自願做出不當決定。

在聯邦調查局（FBI）、橙縣檢方、國稅局（IRS）與其他聯邦機關展開聯合調查後，他在10月22日才辭去縣委職務，並放棄開始犯行之後的所得與地產。事件在8月爆發後，雖然多位縣委與其他政界人士都要求他辭職，但他都未予理會。

認罪協定書記載，橙縣自聯邦獲得的930萬元新冠援助資金，多數都在Andrew Do的指使下，轉給「越美協會」（Viet America Society），用於供餐給長者或殘疾人士。

但其實只有140萬元用於供餐，另100萬元用於新建越戰紀念碑，不過目前仍未完工。2020年後還收受55萬元的賄賂，自願投票贊成並指揮數百萬元的資金流向越美協會，還指派女兒到越美協會協辦。但經費由女兒處理一事，他從未對外公開過。

橙縣檢察官Laura Jean Berger開庭時強調，Andrew Do的行為確實受到賄賂的影響，並濫用縣委的職權。聯邦地院法官James V. Selna則稱，認罪協定的方式「有點不尋常」，因為還涉及女兒的非刑事處份，一旦女兒違背承諾，連帶也會使Andrew Do的認罪協定無效，意即基於認罪為前提的判刑可能過輕。

Andrew Do的委任律師Paul S. Meyer在開庭後發表聲明，一切尊重司法，不會討論案情，Andrew Do開庭時已經承擔責任，對家人與社群的道歉完整而誠摯。橙縣檢長史匹澤（Todd Spitzer）開庭後告訴媒體，縣府會儘力收回贓款，並繳回給聯邦，其他的則涉及司法，不便多說。

橙縣 投票 監獄

上一則

朴銀珠、陳德瑞互控抹紅 亞太裔譴責利用族裔問題操作選情

下一則

社媒、數位帳戶等數位遺產宜趁早規畫 以免消失

延伸閱讀

洛斯蓋圖殺妻拋屍案 被告伊格拒不認罪

洛斯蓋圖殺妻拋屍案 被告伊格拒不認罪
橙縣及聖地牙哥海上 24小時40偷渡客被捕

橙縣及聖地牙哥海上 24小時40偷渡客被捕
橙縣45區國會選戰 朴銀珠與Derek Tran互控「抹紅」

橙縣45區國會選戰 朴銀珠與Derek Tran互控「抹紅」
華人車牌加裝透明保護殼收千元罰單 申訴後改25元

華人車牌加裝透明保護殼收千元罰單 申訴後改25元
維州保母戀上男主人 齊謀殺害女主認罪

維州保母戀上男主人 齊謀殺害女主認罪
彩券中4400萬 橙縣男子獎金苦等9周未到手

彩券中4400萬 橙縣男子獎金苦等9周未到手

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

2024-10-28 15:33
Prime會員還有很多隱藏福利。（記者王若然／攝影）

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

2024-10-29 22:42

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元