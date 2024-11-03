黃群雁政見鎖定預算、安全、環境 若當選將改寫選舉史

若成功當選，黃群雁（左三）將成為聖市歷史上首位非白人女性市議員。（黃群雁提供）

「你的城市，你的議會」，這是聖瑪利諾 市議員候選人黃群雁（Chun-Yen Chen）對自己居住了24年城市的期許，也是她對市政職務使命的理解。若成功當選，黃群雁將成為該市史上首位非白人女性市議員。

今年聖瑪利諾市議會換屆四選二，唯一的女性華裔候選人黃群雁首次參選，但聖瑪利諾居民對她的名字並不陌生。「在學校、社區服務點，市政討論會、籌款會.....你總會見到她的身影」，居民們這樣形容她。

「我就是一個很『雞婆』、很熱心的媽媽，」黃群雁從未想過自己有一天也會參選市議員，直到今年4月，當她獲得國會議員趙美心頒發的「國會年度女性獎」時，有人對她說：「以你的經驗、專業背景，應該去選市議員！」

黃群雁畢業於台大政治系，來美後繼續攻讀公共行政專業碩博學位。之後，她考入紐約州長辦公室預算 局。2000年移居洛杉磯 後，黃群雁擔任過多個非營利機構的執行長，幫助亞太社區申請了數千萬美元政府補助。

黃群雁有意參選的想法得到先生陳威宏（Frank W. Chen）的支持。陳威宏2018年被選為洛杉磯高等法院專委法官，是全美第五位台灣出生的司法官。

但在今年7月，陳威宏因心臟疾病去世。「7月14日我們全家去拍全家福，先生特地挑了他最喜歡的一張作為競選照片；7月15日候選人提名開放首日我去拿登記表格，先生還簽了名；但在7月18日，他就走了......」，突如其來的變故，一度讓黃群雁想要放棄。

「爸爸一直都希望你選，我知道你可以做到。」即將唸大學的女兒說。在孩子的鼓勵和朋友的支持下，黃群雁用自己的方式開啟了競選之路：沒有競選團隊，兒子從零開始學習製作競選網站、廣告、內容統統自己設計完成。

基於多年的公共服務經驗和專業背景，黃群雁將政策主軸鎖定在城市預算、社區安全和住宅環境三大塊。

若成功當選，黃群雁將成為該市111年歷史上首位非白人女性市議員。這是不久前從現任副市長Gretchen Shepherd Romey口中得知的消息。黃群雁說︰「如果我能有這個榮幸，將會更加努力『打好頭陣』。」