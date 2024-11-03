「茶蘭軒」讀書會 邱瀟君分享散文集

以交融茶香、書香、禮禪為主題的東區「茶蘭軒」1日舉辦讀書會。（記者張宏／攝影）

以交融茶香、書香、禮禪為主題的東區「茶蘭軒」1日舉辦讀書會，邀請作家邱瀟君分享她出版的「台灣小妹，美國大姐」散文集和寫作心得。大家一邊品茶一邊讀書，在喧囂中感受寧靜和沉澱。

活動由譚子文主持，現場匯集來自南加 文化界人士共襄盛舉，包括南加華人文史保存基金會會長陳十美和先生盧遂顯等人，「茶蘭軒」館主陳穩仁拿出家鄉高山金萱茶供大家品嘗。

以交融茶香、書香、禮禪為主題的東區「茶蘭軒」1日舉辦讀書會。（記者張宏／攝影） 從左至右依次是Monica張、陳穩仁、邱瀟君、陳十美和譚子文。（記者張宏／攝影）

邱瀟君表示，她在美國經營14家房產投資 公司，因為員工的同心合作，讓她能有時間經營自己的斜槓人生。她不僅學乒乓、瑜珈和水彩，還寫作和演講分享人生。她去年12月由時報出版社出版「台灣小妹，美國大姐」散文集出版。

她說，今年年初，她有機會接觸到「饅頭基金會」的故事。自2003年起，這個基金會每星期三次為街頭遊民 提供熱便當。很好奇這項活動是如何開始的？好奇心驅使她去深入了解並寫下「行者，遊民及其他」。在田野調查中，她發現許多人容易將遊民與幫派、毒癮者混為一談，其實每位遊民背後都有一段辛酸的故事。而「饅頭基金會」年復一年地送出便當，除了傳遞溫暖，還幫助了不少遊民重新走回正途。這篇文章獲得2024年全球華文文學星雲獎報導文學第二名。

陳十美表示，她的好朋友邱瀟君文武雙全，和大家分享她的新作，書香和茶香都是中華文化底蘊的元素，希望大家能因此度過愉快的時光。