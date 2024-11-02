氣候嚴峻幾被忽略 專家：總統選舉恐影響百年

環境保護組織Rise St. James的創辦人Sharon Lavign發言。（zoom截屏）

氣候變遷 是美國及全球所面臨的最具挑戰的議題之一，但在總統競選活動中幾乎被忽略，選民通常將經濟和邊境安全視為首要議題。專家指出，此次選舉可能對未來百年的氣候變遷帶來深遠影響，應予重視及關注。少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）11月1日舉行圓桌會議，邀請專家及社區代表討論氣候變遷的影響，並動員社區應對挑戰。

北卡羅來納州居民Erik Bendix分享了在颶風海倫中奮戰的經歷。該颶風登陸於9月26日，龍捲風和暴雨引發土地滑坡，摧毀數量眾多的房屋。Bendix指出，當地社區深受其害，損害程度令當地居民震驚。災後，Bendix本打算對道路損毀情況進行評估，卻發現山谷地區損失嚴重；山谷大橋被沖毀，讓居民面臨斷水斷電的困境，整個小鎮一度與世隔絕。然而，社區通過會議和自發組織，成立醫療、後勤和溝通團隊，提供災後支援，展現出社區的韌性和互助精神。

來自路易斯安那州的環境保護組織Rise St. James創辦人Sharon Lavigne，講述她如何帶領社區反對在「癌症巷」建設新石化工廠的經歷。該地區因其眾多化工廠，居民罹癌率高而得名。2018年，州政府宣布投資 94億美元在當地興建塑膠工廠，令人十分擔憂。Lavigne整合社區力量進行抗議，並提起法律訴訟。儘管法庭最終批准了工廠建設，但她和她的組織成員仍在持續努力，並爭取新州長的支持。

洛杉磯 居民Sissy Trinh分享她所在的貧困社區，如何面臨氣候變遷帶來的威脅。她指出，社區居民生活極其困難，貧困使許多居民不得不犧牲溫飽以支付房租。她表示，對許多居民來說，氣候變遷似乎遙不可及，但野火的威脅和空氣污染的加劇，讓這一問題變得更為緊迫。Trinh提到，洛杉磯縣在過去15年進行了氣候投資，旨在改善空氣質量和社區環境。她希望更多資源能用於提升當地居民的生活品質，減少污染帶來的健康風險，讓居民真正享有潔淨的環境。