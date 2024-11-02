賈斯康亮執法成果：洛縣零售盜竊案定罪率達89%

洛杉磯縣檢察長賈斯康接受本報專訪，說明民眾關心的社區安全問題。（記者沈瑋╱攝影）

11月5日大選將臨，競選連任的洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascón）10月31日接受本報獨家專訪，回應民眾特別關注的有組織零售盜竊（organized retail theft）、「打砸搶」（smash and grab）等問題。

賈斯康表示，自2019年以來，洛縣 檢察官辦公室已起訴超過1500宗有組織零售盜竊案件，今年就有近500宗，定罪率（conviction rate）達89%，比起2019年時高出25%。

他指出，檢察官的工作是在警方完成調查並逮捕嫌犯後才開始，因此檢察官無法掌控街頭執法，而是專注於起訴警方提交的案件。市級檢察官負責輕罪起訴，普通小偷小摸案一般不會轉到他的辦公室，除非涉及如「打砸搶」的重大有組織零售盜竊案。這類案件通常被視為重罪，交由有組織犯罪部門專門審理，資深檢察官會與執法機構的行動小組密切合作。

此外，賈斯康表示，新冠疫情後此類案件激增，因此他的辦公室推動立法，要求電商平台如Amazon、eBay等確認賣家擁有合法商品來源，旨在限制被盜物品的轉售，該法律（SB 1144）將於明年1月生效。同時，為應對一次盜竊不足950美元但屢犯的問題，另一項法規允許將多次竊取小額財物合併計算，轉為重罪起訴。

賈斯康強調，檢方也特別重視住宅入室盜竊案，尤其針對跨國犯罪集團入侵洛杉磯的情況。他指出，今年這類案件的起訴率超過80%，他們與警方合作，呼籲他們對累犯向法院申請「保釋偏離」（Bail Deviation，即請求法院根據嫌犯危險性對通常的保釋金標準特別處理），以將案件交給檢察官在48小時（逢周末為72小時）內、嫌犯還在拘留中時決定是否起訴，此舉能有效遏制高危慣犯重返社區後再次作案。

賈斯康補充，他反對保釋金制度（cash bail），並解釋，加州對於一些重罪累犯，保釋金制度依然適用，由法院決定保釋條件，但可能導致那些有財力的人在獲得保釋後再次作案。他強調，如果能基於犯罪者的危險性和潛逃風險而非財力來決定是否羈押，將會更有效地保護社會安全。

他還指出，洛縣監獄 資源緊張，且約40%的囚犯患有精神疾病。有時，犯下武裝搶劫等重罪的人因保釋金低於5萬美元而立即被釋放，因為監獄已經沒有空位。他完全理解居民面對複雜的獄政系統挫折的無力感，並強調他們正在與警方努力合作，集中力量處理對社區造成最大危害的人。