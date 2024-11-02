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MLB／大谷帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

大谷首公開講英文 粉絲稱讚

記者張宏╱洛杉磯報導
道奇球場聚集4萬多人。（查爾斯黃提供）
道奇球場聚集4萬多人。（查爾斯黃提供）

華人花費上千美元買黃牛票去道奇球場一睹球星風采。洛杉磯道奇球隊1日在道奇球場舉辦總冠軍慶祝活動，現場同樣人山人海，禮品店大排長龍。華人鐵粉說，大谷翔平真是一顆福星，去哪個隊，哪個隊就能拿冠軍，難怪他的簽名要3000美元以上。

查爾斯黃是道奇30年粉絲，期間買了無數道奇周邊商品，例如衣服帽子和球員卡，他看了今年道奇國聯冠軍賽最後一場和世界大賽第一場，兩場門票花費1500多美元。他說，世界大賽那場很緊張，道奇最後半局比分還在落後，直到出現第一次滿貫全壘打才逆轉。

觀眾組成藍色海洋。（查爾斯黃提供）
觀眾組成藍色海洋。（查爾斯黃提供）
洛杉磯道奇球隊1日在道奇球場舉辦總冠軍慶祝活動，現場同樣人山人海。（查爾斯黃提供...
洛杉磯道奇球隊1日在道奇球場舉辦總冠軍慶祝活動，現場同樣人山人海。（查爾斯黃提供）

查爾斯黃1日和朋友來活動現場，他表示，道奇活動的票一經放出，半小時賣光，他有搶到票，但是朋友沒那麼幸運，黃牛票價格飆升到1000美元，而正常票價不過20到100美元。他們早上9時就到達球場，但有人8點多就來排隊。那時販賣周邊商品的商店就已排不進去，他們在活動結束前才買了一些球衣，貨架已基本售罄。球衣裡當屬大谷翔平、貝茲、佛里曼三個MVP最受歡迎。現場匯集4萬人左右，道奇的停車場如果不是事先網路預購，根本進不去。不過球場很良心，停車費和平時一樣。

現場很多亞裔穿著大谷球衣，日本人居多，現場也有很多日本媒體。查爾斯黃表示，現場多數時間留給球星講話，輪到大谷時，他講英文，這是他第一次在公共場合講英文，還不錯，很簡短，發言也比較保守。不過現場愛他的人很多，有朋友曾經在球場買過大谷的簽名，大概花了3000美元到5000美元一張，大谷簽名不多，所以比較貴，普通簽名大概1000美元左右。

他說，這次道奇奪冠大谷功不可沒，大谷在前兩輪比賽表現很強，進帳很多分，沒有他，道奇打不到世界大賽。雖然他在世界大賽受傷，但他光是站在那裡對方球員就會怕，造成精神壓力，因此也助力奪冠。本來大谷9月狀況不是很好，但是季後賽每場都安全拿下，可謂福星一枚，他是五冠王，去哪個隊，哪個隊都能拿冠軍。

道奇球員們舉起獎杯。（查爾斯黃提供）
道奇球員們舉起獎杯。（查爾斯黃提供）
現場觀眾都很開心。（查爾斯黃提供）
現場觀眾都很開心。（查爾斯黃提供）
大谷翔平首次在公共場合講了英文，比預期好很多。（查爾斯黃提供）
大谷翔平首次在公共場合講了英文，比預期好很多。（查爾斯黃提供）

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