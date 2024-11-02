我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

南加廣府人聯誼會慶10周年 推動美中民間交流

記者劉子為／蒙特利公園市報導
伍國慶代表聯邦眾議員趙美心為南加州廣府人聯誼會頒發認證證書。圖為陳燦培（左起）、伍國慶、梅紅、梅寧合影。（記者劉子為／攝影）
伍國慶代表聯邦眾議員趙美心為南加州廣府人聯誼會頒發認證證書。圖為陳燦培（左起）、伍國慶、梅紅、梅寧合影。（記者劉子為／攝影）

美國南加州廣府人聯誼會10月26日在蒙市舉辦十周年慶典，吸引眾多嘉賓及僑界人士出席，共同慶祝廣府人在海外的成就，並維繫彼此深厚的情誼。現場多場精彩的歌舞表演，展示中華文化的無限魅力，讓來賓目不暇給。

南加州廣府人聯誼會會長梅寧感謝各界支持，表示聯誼會自2014年成立以來，經歷十年風雨，離不開創會會長陳燦培及多位元老的努力和奉獻。他強調，聯誼會不僅促進了中美文化交流，更為華人社區的發展注入新活力。

中國駐洛杉磯總領事館僑務領事王琦表示，廣東省作為中國改革開放的前沿地區，擁有強大的經濟基礎和創新能力，也是推動中美民間交流的重要力量。她感謝廣府人聯誼會十年來積極促進兩地友好合作，並搭建有效的溝通平台。王琦強調，中美關係的穩定發展離不開包括僑胞在內的各界人士的支持，並期望聯誼會能在未來繼續發揮橋梁作用。

中國駐洛杉磯總領事館僑務領事王琦（左二）到場祝賀（記者劉子為／攝影）
中國駐洛杉磯總領事館僑務領事王琦（左二）到場祝賀（記者劉子為／攝影）

前州眾議員伍國慶（Mike Eng）代表聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）出席活動，並為南加州廣府人聯誼會核心人員頒發認證證書。他提到自己和趙美心的祖籍皆為廣州，表示非常高興能與在場好友一同慶祝聯誼會的十周年。他感謝華人社區在促進中美合作中的貢獻，並祝願聯誼會未來發展更加蓬勃。

部分與會嘉賓合影留念。（記者劉子為／攝影）
部分與會嘉賓合影留念。（記者劉子為／攝影）

鑽石吧市長劉栩林用粵語致詞，並代表加州眾議員方樹強（Mike Fong）頒發認證證書。他分享了自己的台山背景，強調與廣府人之間的情感聯繫，並對聯誼會的成就致以祝賀。他表示，廣府人在美國的團結精神令人感動，希望聯誼會未來能繼續促進中美文化交流。

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）特別發來影片祝福，祝願南加州廣府人聯誼會未來更上一層樓。亞凱迪亞市議員王愛琳、蒙特利公園市市議員饒影凡等多位民選官員和僑界領袖亦到場致詞送上祝福。

嘉賓致詞結束後，各社團帶來多場精彩的表演，包括民族舞蹈及歌曲「我的中國心」等，充分展現中華文化的魅力。這場十周年慶典不僅凝聚廣府人社群的情誼，也為推動中美民間友好交流做出重要貢獻。

加州 南加 眾議員

上一則

賈斯康專訪：組織零售盜竊定罪90% 鎖定最大危害團夥

下一則

璟原藝術徵集中國字畫 洛杉磯站11月6-8日收購

延伸閱讀

南加廣府人聯誼會十週年慶 推動美中民間交流

南加廣府人聯誼會十週年慶 推動美中民間交流
美國浙商物流電商協會成立 促進雙方跨境業務

美國浙商物流電商協會成立 促進雙方跨境業務
秦振國衝刺38區國會眾議員選戰 呼籲投票

秦振國衝刺38區國會眾議員選戰 呼籲投票
舊金山台灣聯誼會會長交接 萬聖舞會300人盛裝出席

舊金山台灣聯誼會會長交接 萬聖舞會300人盛裝出席
聖蓋博谷政府聯盟慶30年 致力整治遊民、建造可負擔房

聖蓋博谷政府聯盟慶30年 致力整治遊民、建造可負擔房
選戰逼近 趙美心抵喬州為賀錦麗催票

選戰逼近 趙美心抵喬州為賀錦麗催票

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

2024-10-28 15:33
Prime會員還有很多隱藏福利。（記者王若然／攝影）

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

2024-10-29 22:42

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退
遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了

破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了