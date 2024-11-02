我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷帶來新球迷 世界大賽全球平均收視破3000萬人

非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

台灣3佳麗角逐美國亞洲選美賽 開放線上投票

記者張庭瑜／洛杉磯報導
王正儀（左起）、黃尹蓁、張芳瑜、孔妱慧、大賽督導Diane Didi Caneda。（讀者提供）
王正儀（左起）、黃尹蓁、張芳瑜、孔妱慧、大賽督導Diane Didi Caneda。（讀者提供）

第36屆「美國亞洲選美大賽」（Miss Asia USABeauty Pageant）將於11月16日在加州麗浪多海灘表演藝術中心（Redondo Beach Performing Arts Center）舉行總決賽，有三位台灣佳麗挑戰本屆賽事。

現年48歲的王正儀（Amy Wang）將角逐「美國亞洲太太」（Mrs. Asia USA）后冠。她擁有亮眼的專業背景，畢業於柏克萊加州大學，後來取得UCLA MBA學位，目前定居北加州庫比蒂諾。她累積20多年矽谷科技業高階主管經驗，曾任職於HP、Yahoo、Adobe等知名企業。今年初，她創立龍心基金會（Dragon Hearts Foundation），致力培養亞裔女性領導力。若能奪冠，她期望運用影響力設立更多亞裔學生獎學金，同時擔任台美國民外交大使，從科技、文化等多元領域推廣台灣之美。

在選美賽前的高級慈善時尚服裝秀「Haute Couture Fashion Sh...
在選美賽前的高級慈善時尚服裝秀「Haute Couture Fashion Show」中，台灣代表王正儀、孔妱慧與黃尹蓁的亮相吸引眾多台僑前來觀賞，現場氣氛熱烈。（讀者提供）

另一位候選人孔妱慧（Angela Kang）同樣實力不凡。這位44歲的孔子第71代後裔曾是專業溜冰選手及教練，目前在爾灣經營中醫診所，擁有15年針灸師經驗。她表示，參與選美不僅是自我成長的契機，更重要的是要彰顯現代亞裔女性的智慧與韌性。她計畫運用后冠影響力關注女性社會議題，鼓勵更多女性勇於突破傳統束縛，在職場與家庭中找到平衡。

年僅16歲的黃尹蓁（Ejenn Huang）則以「台灣妙齡小姐」身分競逐「美國亞洲妙齡小姐」（Miss Teen Asia USA）寶座。她目前就讀Orion International Academy 12年級，不僅學業優異，還擔任學生會會長。這是她繼參加加州妙齡小姐選美後的第二次賽事經驗。她表示，受到張芳瑜奪冠的啟發，希望能藉由選美平台向國際展示台灣的美食文化與自然風光。在媽媽的支持下，這位青春洋溢的佳麗正積極籌備比賽，展現台裔美籍青少年的活力與韌性。

三位佳麗均表示，此次參賽不僅為爭取個人榮譽，更要透過選美平台向國際社會展現台灣軟實力，延續2023年美國亞洲小姐張芳瑜的優異表現。

大會現已開放線上投票及總決賽門票購買。有意支持黃尹蓁的民眾可透過官網（https://virgeliaproductions.com/product/ejenn-huang-taiwan/）投票；欲參加總決賽晚宴者，則可撥打818-641-7779或800-831-9880預訂門票。

加州大學 亞裔 投票

上一則

第36號提案祭重複犯重罪 引爆正反兩派激烈交鋒

下一則

氣候嚴峻幾被忽略 專家：總統選舉恐影響百年

延伸閱讀

背學貸 59%大學以上學歷者：高等教育投資值得

背學貸 59%大學以上學歷者：高等教育投資值得
81歲資深模特參選南韓環球小姐 拿下最佳服裝獎

81歲資深模特參選南韓環球小姐 拿下最佳服裝獎
漢堡大戰 Habit賀對手In-N-Out居老二

漢堡大戰 Habit賀對手In-N-Out居老二
漢堡間的芝麻事 Habit「恭喜」對手In-N-Out屈居老二

漢堡間的芝麻事 Habit「恭喜」對手In-N-Out屈居老二
曇花一現

曇花一現
Yaamava’Resort &Casino與Palms Casino Resort獲USA TODAY獎

Yaamava’Resort &Casino與Palms Casino Resort獲USA TODAY獎

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

2024-10-28 15:33
Prime會員還有很多隱藏福利。（記者王若然／攝影）

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

2024-10-29 22:42

超人氣

更多 >
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退
遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加

遭受「中國震撼」打擊最重的美國社區 如今就業增加
如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說
破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了

破婚變傳聞… 「賭王千金」陪竇驍赴台灣看病 網驚：怎麼了