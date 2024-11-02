台灣3佳麗角逐美國亞洲選美賽 開放線上投票

王正儀（左起）、黃尹蓁、張芳瑜、孔妱慧、大賽督導Diane Didi Caneda。（讀者提供）

第36屆「美國亞洲選美大賽」（Miss Asia USABeauty Pageant）將於11月16日在加州麗浪多海灘表演藝術中心（Redondo Beach Performing Arts Center）舉行總決賽，有三位台灣佳麗挑戰本屆賽事。

現年48歲的王正儀（Amy Wang）將角逐「美國亞洲太太」（Mrs. Asia USA）后冠。她擁有亮眼的專業背景，畢業於柏克萊加州大學 ，後來取得UCLA MBA學位，目前定居北加州庫比蒂諾。她累積20多年矽谷科技業高階主管經驗，曾任職於HP、Yahoo、Adobe等知名企業。今年初，她創立龍心基金會（Dragon Hearts Foundation），致力培養亞裔 女性領導力。若能奪冠，她期望運用影響力設立更多亞裔學生獎學金，同時擔任台美國民外交大使，從科技、文化等多元領域推廣台灣之美。

在選美賽前的高級慈善時尚服裝秀「Haute Couture Fashion Show」中，台灣代表王正儀、孔妱慧與黃尹蓁的亮相吸引眾多台僑前來觀賞，現場氣氛熱烈。（讀者提供）

另一位候選人孔妱慧（Angela Kang）同樣實力不凡。這位44歲的孔子第71代後裔曾是專業溜冰選手及教練，目前在爾灣經營中醫診所，擁有15年針灸師經驗。她表示，參與選美不僅是自我成長的契機，更重要的是要彰顯現代亞裔女性的智慧與韌性。她計畫運用后冠影響力關注女性社會議題，鼓勵更多女性勇於突破傳統束縛，在職場與家庭中找到平衡。

年僅16歲的黃尹蓁（Ejenn Huang）則以「台灣妙齡小姐」身分競逐「美國亞洲妙齡小姐」（Miss Teen Asia USA）寶座。她目前就讀Orion International Academy 12年級，不僅學業優異，還擔任學生會會長。這是她繼參加加州妙齡小姐選美後的第二次賽事經驗。她表示，受到張芳瑜奪冠的啟發，希望能藉由選美平台向國際展示台灣的美食文化與自然風光。在媽媽的支持下，這位青春洋溢的佳麗正積極籌備比賽，展現台裔美籍青少年的活力與韌性。

三位佳麗均表示，此次參賽不僅為爭取個人榮譽，更要透過選美平台向國際社會展現台灣軟實力，延續2023年美國亞洲小姐張芳瑜的優異表現。

大會現已開放線上投票 及總決賽門票購買。有意支持黃尹蓁的民眾可透過官網（https://virgeliaproductions.com/product/ejenn-huang-taiwan/）投票；欲參加總決賽晚宴者，則可撥打818-641-7779或800-831-9880預訂門票。