新規造福旅客 航班取消或延誤可輕鬆獲退款

運輸部（The Department of Transportation）實施的航空新政在日前生效，雖然此舉無法改變航班延誤或行李延誤等，但至少保證旅客可輕鬆拿回錢。（美國運輸部長Pete Buttigieg推特）

美國運輸部為飛機航班嚴重延誤審定標準，且給予旅客更多可獲得退款的權益。年底假日季是旅行出遊的高峰期，如果遭遇航班取消、嚴重延誤或服務降級、行李延誤等糟心事，旅客現在都可申請獲得自動退款。運輸部（The Department of Transportation）實施的新政至少可以保證，當航空公司沒有按照承諾運送服務時，旅客可輕鬆拿回錢，無需經歷繁瑣程序。

新規規定，如果乘客航班發生取消或重大變更，且乘客不接受重大變更的航班、重新預訂替代航班或替代補償，則航空公司將自動為其處理退款。如乘客使用信用卡 購買機票 ，航空公司必須在七個工作日內退款，如使用其他付款方式，航空公司須在20個工作日內退款。雖然新規定不會讓航班延誤和取消的麻煩減輕一些，但至少可以保證，當航空公司沒有按照承諾將乘客從A點運送到B點時，乘客就可拿回錢。但什麼是「嚴重」延誤，此前不同航空業者定義不同，新規則首次為航班「嚴重延誤」設定標準，國內航班延誤三小時或更長，國際航班延誤至少六小時都屬於嚴重延誤。

運輸部新規定讓乘客能在短期內拿到錢，如果沒有這條規則，消費者就必須透過一系列繁瑣流程來請求和接收退款，包括搜尋航空公司網站，以了解如何提出請求，填寫額外的申請表格，經歷繁瑣的操作，或有時在客服電話上等待幾個小時。

另外，根據運輸部說法，如果乘客被降級到較低的服務等級，或殘障人士降級到不適合殘障乘客的飛機，他們也有權獲得自動退款。新規還涵蓋行李延誤，當乘客的托運行李未能在合理時間內到達，航空公司必須退還他們已支付的所有托運行李費用。但是，乘客必須先向航空公司提交行李處理不當報告。如果國內航班到達登機口後12小時內或國際航班到達後15至30小時內（取決於航班長度）未交付行李，則有權獲得退款。另外在新規前，當航空公司遺失行李時，是由航空公司決定是否補償已支付的行李費，現在則是必須退回行李費。

新規還規定，如果乘客付費使用航空公司的Wi-Fi或休息室但無法使用，也有權獲得服務費用退款。如果乘客付費選擇特定座位但被迫坐在其他座位，也能獲得退款，不過這些費用通常遠低於航班本身的費用。