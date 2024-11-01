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選情激烈 洛縣警全天候防護投票站及選票收集

記者楊青／工業市報導
K-9從旁協助防止化學物質損害或燃燒選票。（記者楊青/攝影）
K-9從旁協助防止化學物質損害或燃燒選票。（記者楊青/攝影）

洛杉磯縣警察局長盧納（Robert G. Luna）日前表示，洛縣警察局聯手洛杉磯市警察局、加州公路巡警和地方警察局，擔負本次大選安全保衛重任，全天候提供各地投票站以及選票收集和運輸的安全防護。他特別強調，各地投票站和投票箱的選票收集將不過夜，避免意外隱患。

盧納表示，洛縣警察局保護本次大選投票有兩個重點，一是防止投票人遭到恐嚇，二是就是防止投票現場被干擾。目前警方投放的警力，包括警員、直升飛機、騎警和20多個K-9小組，洛杉磯縣任何投票站出現問題，警員15分鐘內到達現場。他呼籲民眾發現異常情況馬上報告警方。

盧納表示，近日華盛頓州和俄勒岡州發生的選票箱被燒事件，已引起洛縣警方高度重視。因此大選期間，每次收集和運輸投票箱選票，洛縣警方將會派出直升飛機在附近盤旋監管；洛杉磯消防局也特別參與了投票箱製作，確保這些黃色的投票箱具有防火效果，投票箱裡面沒有氧氣，即便外面燒火，也燒不到裡面的選票。不過他表示，如果發生火災，消防人員在救火過程中可能會導致選票受到一定損壞。

盧納特別向媒體展示了洛縣警方直升飛機，全程監控選票收集、送往選票處理中心、K-9從旁協助防止化學物質損害或燃燒選票的全過程。

他表示，洛縣警局和加州及地方警員近期一直在加緊訓練，以應付近期可能出現的多種狀況，包括大選投票以及大選後可能出現的過激行動、道奇決賽可能引發的騷動，以及萬聖節活動可能導致的事端。上周，超過600名警員在長堤參加了特別訓練以應不測。不過他表示，目前沒有收到任何安全方面的威脅報告。

警方協助選票轉運。（記者楊青翻拍）
警方協助選票轉運。（記者楊青翻拍）
警方協助選票轉運。（記者楊青翻拍）
警方協助選票轉運。（記者楊青翻拍）
警方協助選票轉運。（記者楊青翻拍）
警方協助選票轉運。（記者楊青翻拍）
大選期間，洛縣警方直升飛機將監控各地的選票收集和票箱轉運。（記者楊青翻拍）
大選期間，洛縣警方直升飛機將監控各地的選票收集和票箱轉運。（記者楊青翻拍）
警方協助選票轉運。（記者楊青翻拍）
警方協助選票轉運。（記者楊青翻拍）
K-9從旁協助防止化學物質損害或燃燒選票。（記者楊青/攝影）
K-9從旁協助防止化學物質損害或燃燒選票。（記者楊青/攝影）

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