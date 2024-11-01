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聖蓋博谷政府聯盟慶30年 致力整治遊民、建造可負擔房

記者王若然／聖蓋博市報導
聖蓋博谷政府聯盟慶祝成立30周年大會。（記者王若然／攝影）
聖蓋博谷政府聯盟慶祝成立30周年大會。（記者王若然／攝影）

聖蓋博谷政府聯盟（SGVCOG）30日在聖蓋博市盛大舉辦30周年慶典，眾多民選官員和社團領袖到場，一起慶祝該機構在過去為聖谷居民在整治遊民、建造可負擔房屋等方面取得的成就。

聖蓋博谷政府聯盟主席、拉汶市（La Verne）市長Tim Hepburn介紹了該機構最近幾年的歷史性成就，包括阿拉米達走廊（Alameda Corridor-East）交通項目，減少運貨火車在經過聖谷地區造成的交通不便。目前該計畫已經完成了19項立交橋工程中的16個，改善交通效果顯著；聖蓋博谷危機援助項目（SGV CARE）與多個城市合作，為居民提供緊急精神、行為救治；該機構遊民安置項目與遊民直接接觸，幫助他找到臨時住房、健康治療等資源 ；該機構還有可負擔房屋基金會，資助城市修建可負擔房屋。

Tim Hepburn說，「我們的旅途還沒有停止」。他說，站在過去領導人、社區倡議者的肩膀上，聖蓋博谷政府聯盟將繼續將聖谷打造成可持續發展、欣欣向榮的地方。該機構服務了聖谷374 平方哩範圍內超過200萬居民。

聖蓋博谷政府聯盟慶祝30周年。（記者王若然／攝影）
聖蓋博谷政府聯盟慶祝30周年。（記者王若然／攝影）

國會議員趙美心表示，聖蓋博谷政府聯盟成立時，她還在蒙特利公園市擔任市議員。她認為該機構在聖谷發展中有重大作用，可以聯合起各個城市一起努力建設。她很高興看到該機構30年來發展壯大。她擔任國會議員時，為該機構的可負擔房屋基金會帶來900萬資金，用以建設可負擔房屋。

當天出席的民選官員包括國會議員趙美心和桑契斯（Linda Sanchez），加州參議員魯比歐（Susan Rubio）和Bob Archuleta，加州眾議員方樹強和豪登（Chris Holden），聖蓋博市市長吳程遠、市議員丁言愉，以及蒙特利公園市市議員羅霈霆、饒穎凡等。

聖蓋博 蒙特利公園市 遊民

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