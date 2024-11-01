新移民報稅有變革 政大校友會講座解惑

政大南加校友會11月2日舉辦免費講座，協助新移民與中小企業因應2025年稅法變革。（政治大學南加州校友會提供）

為協助南加州 新移民家庭及中小企業因應2025年稅法變革，政治大學南加 州校友會將在11月2日下午3時至5時，在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「美國2025稅法講座：新移民家庭與中小企業報稅 實務須知」，由加州HYTC會計師事務所執業會計師洪巍主講，免費入場。

此次講座重點聚焦於「減稅及就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act，TCJA）即將於2025年12月31日屆滿的議題。該法案是前總統川普任內重要政策之一，影響所有美國納稅人，尤其對個人及企業稅務制度帶來重大變革。校友會會長張芊郁及副會長陳宣瑋共同表示，為讓新移民家庭及中小企業提前因應未來稅法變動，本次講座將針對性說明報稅實務和資產配置策略，協助民眾及早準備。

主講人洪巍（Wei (Wayne) Hung, CPA）現為加州HYTC會計師事務所執業會計師，同時擔任加州註冊會計師、台美會計師協會副會長及前政治大學南加州校友會會長，在南加州會計界享有一定聲譽。

有意參與的民眾歡迎於11月2日前往洛僑中心參加講座，詳細了解2025年後的稅法變化及其影響。主辦單位表示，透過此次免費活動，期待能協助南加州僑界更妥善因應未來報稅季節的挑戰。