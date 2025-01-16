我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列、哈瑪斯已正式簽署停火協議 以國內閣投票延至18日

SpaceX意外損失星艦 但成功捕捉推進器

洛縣托倫斯市與大谷翔平家鄉締結友好城市

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
托倫斯市首位亞裔市長陳光豪強調，亞裔參政不能只靠族裔身分，須透過實際付出及清晰溝通來爭取選民支持，並致力推動國際經貿合作為城市開創新局。（陳光豪提供）
托倫斯市首位亞裔市長陳光豪強調，亞裔參政不能只靠族裔身分，須透過實際付出及清晰溝通來爭取選民支持，並致力推動國際經貿合作為城市開創新局。（陳光豪提供）

托倫斯市（Torrance）在首位亞裔市長陳光豪領導下，近期與日本棒球巨星大谷翔平家鄉岩手縣奧州市，以及道奇投手山本由伸的故鄉岡山縣備前市締結為友好城市，盼能促進國際間的經貿、體育和文化交流。

陳光豪出生台灣，幼年即隨父母赴美，父母以藍領工作追求「美國夢」。他從小學起在美國就學，後來在洛杉磯加州大學（UCLA）獲得電機工程學位，能以流利的中文參與公共事務。在雷神公司（Raytheon）擔任計畫經理期間，他主責F-14與F/A-18戰機等大型航空專案的電子系統管理，這些經驗為他日後從政奠定了重要基礎。

2017年7月退休後，陳光豪因「使命感」投身公共服務，他形容這是「一種呼召」，期望為社區帶來正面改變。2018年6月，托倫斯市依據「加州選民權利法案」完成選區重劃後，他首次參選即當選市議員。2020年3月連任第二選區市議員，2022年6月更登上市長之位，成為托倫斯市首位亞裔市長，為當地亞裔社區注入新能量。

不過，陳光豪認為亞裔參政的挑戰仍然存在。他以今年3月市議員選舉中台裔和韓裔候選人皆落選為例，指出單靠族裔身份難以取勝。他強調，候選人必須投入實際工作，包括逐戶拜訪選民、公開表達立場和價值理念，才能贏得支持。流利的英語表達能力尤為重要，因為需要向各族裔選民清楚傳達理念。他也表示，過往的個人經歷和職場經驗，助他順利從航太領域轉戰公共服務。由於托倫斯市的亞裔居民多為白領專業人士，重視高等教育和穩定職業，使得投身公職並非主流選擇。

在文化層面，陳光豪觀察到托倫斯市的亞裔社區活動有待加強。2023年農曆新年期間，當地未見華人、日本或韓裔團體舉辦慶典，反映文化融合仍有進步空間。他與德爾阿莫時尚中心（Del Amo Fashion Center）總經理溝通後，在2024年農曆新年該中心首次舉辦舞獅等傳統慶祝活動，顯示南灣地區龐大的亞裔社群正逐漸受到重視。

在經濟發展方面，托倫斯市近期與日本棒球巨星大谷翔平家鄉岩手縣奧州市，以及道奇投手山本由伸的故鄉岡山縣備前市締結為友好城市，盼能促進經貿、體育和文化交流。陳光豪強調，托倫斯市作為洛杉磯縣第八大城市及第三大銷售稅貢獻者，擁有多元美食、加州第二大購物中心、完善商業配套、安全環境和優質教育，加上鄰近洛杉磯國際機場和南方港口的地理優勢，對亞裔居民和國際投資者極具吸引力。

陳光豪表示，工程背景、專案管理能力，以及第一代移民的生活經驗，使他能勝任公職。他習慣運用客觀數據尋求最佳解決方案，並以UCLA前籃球教練John Wooden的名言「讓每一天成為傑作」自我期許，堅守高標準與核心價值。他也鼓勵亞裔青年積極參與公共事務，為社區開創更多可能。

亞裔 洛杉磯國際機場 加州大學

上一則

嬰夭折後懷胎 家長拒絕稱呼「彩虹寶寶」

下一則

銀髮樂齡展／福樂紀念公園：規劃未來、安心當下

延伸閱讀

MLB／奪冠不忘感謝真美子 大谷翔平：一整年支持我

MLB／奪冠不忘感謝真美子 大谷翔平：一整年支持我
MLB／超級冠軍命 山本由伸5大賽冠軍在手 史上第一人

MLB／超級冠軍命 山本由伸5大賽冠軍在手 史上第一人
MLB／道奇猛砸12.5億封王 未來債務欠大谷翔平最多

MLB／道奇猛砸12.5億封王 未來債務欠大谷翔平最多
MLB／結婚、世界大賽封王同年 大谷翔平落實高中計畫表

MLB／結婚、世界大賽封王同年 大谷翔平落實高中計畫表
大谷翔平50轟球將抵台灣 財政部認定「珍藏品」免關稅

大谷翔平50轟球將抵台灣 財政部認定「珍藏品」免關稅
MLB／大谷翔平：肩傷目前不痛 應該不用動手術

MLB／大谷翔平：肩傷目前不痛 應該不用動手術

熱門新聞

吳家5600尺的巴沙迪那山頂住宅在7日的伊頓山火中夷為平地。（Simon吳提供）

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

2025-01-09 18:00
華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

2025-01-12 16:17
胡先生家社區一片灰燼。（社群平台照片）

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

2025-01-09 20:31
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

2025-01-10 01:20
捐贈現場「推積如山」的鞋子、衣服，需要的人可隨意領取。（記者邵敏／攝影）

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

2025-01-15 15:50
逃過Eaton Fire的艾塔迪那男子。（美聯社）

冬天不是野火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？

2025-01-09 22:01

超人氣

更多 >
四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人

四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響
洛縣野火災民可獲得770元補助金 如何申請？

洛縣野火災民可獲得770元補助金 如何申請？