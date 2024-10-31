洛時大選背書名單 獨缺賀錦麗
自10月26日華盛頓郵報宣布不再為總統候選人背書後，「USA Today」30日也決定不背書。洛杉磯時報據傳今年也不背書，而30日公布的最後名單中，上自聯邦參眾議員，下至洛杉磯縣大小民選官員、乃至公投提案，洛時都明確表態，確實獨漏總統大選。
洛時編輯委員會30日重申，2024年選舉走到最後階段，有些人已經投票，有些人還在等待，因此洛時必須再次公布背書名單，包括聯邦參眾議員、洛縣檢察長、與重要公投提案。以下為洛時立場：
・聯邦參議員：謝安達（Adam B. Schiff）。原因是他為洛杉磯與聖蓋博谷代言近30年，也擔任過聯邦檢察官，並在前總統川普的彈劾案中擔任先鋒。
・聯邦眾議員：
第27國會選區的George Whitesides；第30國會選區的Laura Friedman；第45選區的Derek Tran；第47選區的閔大衛（Dave Min）。
・洛縣檢察長：賈斯康（George Gascón）。洛時表示，選民必須堅持賈斯康的司法改革之路，否則只會重回嚴刑峻罰以治犯罪的老路。
・公投提案：第36號提案選「No」洛時指出，第36號提案希望以重罪解決零售犯罪、毒品濫用與遊民問題，但這只是對選民智慧的貶抑，並導致監獄再度人滿為患。
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