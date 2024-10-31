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鎖門沒用 亞凱迪亞市商場又遇砸搶 兩分鐘搶走大量奢侈品

記者王若然／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞商場一家二手奢侈品店遭遇「零元購」。（記者王若然／攝影）
亞凱迪亞商場一家二手奢侈品店遭遇「零元購」。（記者王若然／攝影）

南加州華人聚集的亞凱迪亞市（Arcadia）聖塔安尼塔購物中心（The Shops at Santa Anita，此前叫西野商場，當地華人習稱為Arcadia mall），30日又發生打砸搶「零元購」（smash and grab）。根據現場目擊者，有約六名非裔蒙面大盜，將原本上鎖的奢侈品店門砸碎，搶走大量價值不菲的包包和珠寶，整個作案過程不到兩分鐘。

記者王若然／製作

被搶的是二手奢侈品店Rebag，這是一家售賣奢侈品包包、珠寶及手表的店鋪。根據該店舖周邊不願被具名的華人商家店員Selina（化名），當天下午約12時15分，她聽到外面「咚」的一聲悶響，然後看見六名蒙面搶匪從Rebag店中跑出來。雖然歹徒蒙面，但從手部的皮膚可以看出他們是非裔。

Selina表示，雖然警察五分鐘就趕到，但沒有抓住劫匪。他們整個搶劫過程，只用了一到兩分鐘。她出門查看時，發現該店原本放滿香奈兒包包的櫃檯被搶劫一空，前方放置卡地亞珠寶的貨櫃也空了。Selina介紹，當時搶匪從店的右側跑出，跳上通往二樓的電梯跑出商場。她說，Rebag「很可憐」，「幾乎每年年底都被搶」。雖然該店年年升級報案系統，但還是沒能阻止打砸搶發生。例如這次搶劫發生時，其前門是上鎖的，歹徒依然有辦法敲碎玻璃進入。

另一家位於Rebag對面的服裝店韓裔店員介紹，她當時聽到一聲悶響，後來看見幾個身材很像非裔的搶匪，胳膊夾著包包飛快從店的右邊離開。

當天下午約2時，Rebag門口被掛上黑布遮掩，窗戶也拉上窗簾。有清潔人員正在清理地上碎玻璃。Rebag約五、六名店員聚集在門口，但被問是否可以講述案發經過時，他們表達拒絕。一位在Nordstrom一樓工作的保安介紹，沒有人在這起案件中受傷。

Rebag此前也曾遭遇零元購，例如2023年12月3日下午約1時，Rebag被四名蒙面歹徒搶走數個奢侈品包包和手表。Rebag疑因被搶多次，決定「關門」營業，確認是顧客上門，才打開店門允許其進入。

其實在亞凱迪亞，選擇關門營業的商家不少。例如位於亞市Huntington Dr的一家義大利超市，名為Claro's Italian Markets，營業期間同樣關閉店門。這家超市入口非常隱蔽，門口裝有門鈴、監控，工作人員通過監控畫面時刻觀察周邊環境，確認是顧客才會開門。還有部分華人商家也是如此。

Selina介紹，時近年底，商場裡的珠寶商鋪都很緊張。就連她的服飾店也被「零元購」過好幾次，平時的小偷小盜案也很多。

還有一位不願具名的華人長者介紹，他住在聖蓋博市，幾乎每天都會來此商場散步，因此對這裡的店鋪很熟悉。他說，這家店不只一次被盜，今年還在店裡配備保安，也無濟於事。他表示加州目前的治安糟糕透了，因此他在德州買房，打算去那裡定居。

這家店門被砸碎。（記者王若然／攝影）
這家店門被砸碎。（記者王若然／攝影）

華人 非裔 亞凱迪亞

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